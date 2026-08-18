Nuevo régimen de habilitaciones comerciales permitirá iniciar actividades tras completar el trámite

La Municipalidad aprobó un nuevo régimen de habilitaciones comerciales que simplifica y digitaliza los procedimientos. Los establecimientos de baja complejidad podrán comenzar a funcionar una vez presentada la documentación, con inspecciones posteriores.
La Municipalidad implementó un nuevo régimen de habilitaciones comerciales que permitirá a las actividades consideradas de baja complejidad comenzar a funcionar una vez completado el trámite y presentada la documentación exigida. Los controles municipales se efectuarán posteriormente, mientras que para los establecimientos de mayor riesgo continuarán las inspecciones previas.
La modificación quedó establecida mediante el Decreto Nº 1736/2026, que aprobó un nuevo Reglamento de Habilitaciones Comerciales, Industriales y de Servicios. La normativa reemplazó el esquema vigente desde 2008 y estableció procedimientos diferenciados de acuerdo con el nivel de complejidad de cada actividad.
Desde el municipio indicaron que la medida tuvo como objetivo modernizar la gestión pública, reducir tiempos administrativos y avanzar hacia la digitalización de los procedimientos, sin eliminar los controles posteriores sobre los establecimientos habilitados.
Inicio inmediato para actividades de baja complejidad
El principal cambio alcanzó a las actividades de baja complejidad, que representan la mayoría de los establecimientos que solicitan una habilitación. En estos casos, una vez completada la gestión y presentada la documentación correspondiente, los titulares podrán comenzar inmediatamente con su actividad.
“Con este nuevo régimen damos un paso hacia un Estado más ágil y facilitador. Buscamos que quienes invierten, emprenden y generan trabajo puedan iniciar su actividad sin demoras innecesarias, manteniendo los controles que garantizan la seguridad y el cumplimiento de la normativa”, destacó Héctor Bergara, secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales.
Una vez iniciada la actividad, la autoridad de aplicación realizará las inspecciones para constatar que las condiciones declaradas se ajusten a la normativa. Si durante esas verificaciones se detectan falsedades, omisiones o incumplimientos, la habilitación podrá ser revocada y se aplicarán las sanciones correspondientes.
Qué ocurrirá con las actividades de mayor riesgo
Para los establecimientos incluidos dentro de las categorías de complejidad media y alta se mantendrán las exigencias técnicas actuales. En esos casos, seguirá siendo necesaria la presentación de documentación específica y la realización de inspecciones previas, según las características y el nivel de riesgo de cada actividad.
No obstante, el nuevo reglamento también buscará reducir los tiempos administrativos para estas categorías mediante la incorporación de herramientas digitales. De esta manera, el nivel de exigencia dependerá de la complejidad del establecimiento que solicite autorización para funcionar.
Otro cambio estará relacionado con la duración de los permisos. Las habilitaciones para actividades de baja complejidad tendrán una vigencia de seis años, mientras que para las restantes categorías se mantendrá un plazo de cuatro años.
Un Código QR reemplazará al certificado en papel
El nuevo régimen también eliminará el tradicional certificado de habilitación en papel. En su reemplazo, todos los establecimientos habilitados dispondrán de un Código QR mediante el cual se podrá acceder a información actualizada.
La herramienta permitirá consultar en tiempo real la vigencia de la habilitación, el rubro autorizado, los datos del titular y el domicilio comercial. También estarán disponibles otros antecedentes relacionados con el establecimiento, entre ellos transferencias, anexos de rubro e inspecciones efectuadas.
El cambio apunta a facilitar tanto la acreditación de la habilitación por parte de los comerciantes como las tareas de fiscalización. La información vinculada a cada establecimiento podrá ser consultada digitalmente sin necesidad de recurrir al certificado físico.
El trámite será completamente digital
Todo el procedimiento para obtener una habilitación comercial se desarrollará de manera digital a través del Sistema Integral de Administraciones Tributarias (SIAT).
Desde esa plataforma, los interesados podrán iniciar la solicitud, adjuntar la documentación exigida, completar las declaraciones juradas y seguir el estado del expediente. También recibirán por medios electrónicos las diferentes notificaciones relacionadas con la gestión.
Con la entrada en vigencia del nuevo reglamento, la Municipalidad buscó concentrar los trámites en una plataforma digital y diferenciar las exigencias según el riesgo de cada actividad. Para los emprendimientos de baja complejidad, el cambio central será la posibilidad de comenzar a funcionar después de completar la gestión, sin tener que esperar la inspección municipal, que se efectuará posteriormente.