Acordeonista paranaense fue elegido como único jurado argentino en el Mundial de Italia: “Es totalmente gratificante”

El acordeonista paranaense Aldo Taborda fue elegido como único jurado argentino del Mundial de Acordeón, que se desarrollará del 9 al 13 de septiembre en Castelfidardo, Italia. En diálogo con Elonce, destacó la importancia de representar al país y adelantó que tendrá especial participación en la categoría dedicada a Astor Piazzolla.

“Es una invitación oficial. Me toca este año estar como único jurado argentino en varias categorías, sobre todo en la Astor Piazzolla”, explicó Taborda.

El reconocimiento tuvo un significado particular para el músico entrerriano, quien anteriormente participó como competidor del certamen y logró ubicarse entre los mejores acordeonistas. “Vuelvo también a mostrar un poco lo que es la música argentina desde el acordeón, desde Paraná, desde Entre Ríos, desde Argentina”, destacó.

De competir en el Mundial a integrar el jurado

Taborda recordó que su vínculo con la competencia internacional comenzó hace casi dos décadas. “El primer viaje fue en 2007, donde quedé cuarto. Después, en 2013, quedé tercero a nivel mundial”, relató.

“Eso es totalmente gratificante, que un argentino suba a un podio cuando vos te encontrás con acordeonistas de un nivel excepcional”, expresó. Ahora regresará al mismo escenario, pero tendrá la responsabilidad de evaluar a los participantes.

Para Taborda, además, la convocatoria le permitirá compartir la mesa del jurado con músicos que fueron referentes durante su formación. “Los escuchaba a algunos en discos y aprendía de ellos, y ahora estamos todos evaluando en este Mundial de Acordeón. No tiene precio”, aseguró a Elonce.

Las cuatro categorías que deberá evaluar

El acordeonista explicó que participará como jurado en cuatro modalidades. “Está la categoría de jazz, la categoría de música clásica, la categoría libre, donde uno puede hacer varios géneros, y la categoría de Astor Piazzolla”, detalló.

“Voy a estar en las cuatro categorías, pero con más incidencia en la de Piazzolla, justamente por ser la música que hago, por ser argentino y demás”, señaló.

Durante las jornadas del Mundial también ofrecerá conciertos. Según adelantó, sus presentaciones serán el 10 y el 12 de septiembre en Castelfidardo y estarán centradas en la obra del compositor argentino. Entre ambas fechas, el 11 de septiembre, celebrará además su cumpleaños en Italia.

“No hay músico que no haga música de Astor”

Taborda destacó especialmente la dimensión internacional que alcanzó la obra de Astor Piazzolla. Según contó, el tango continúa siendo uno de los géneros argentinos más solicitados durante sus presentaciones fuera del país.

“Piden mucho tango y mucho Piazzolla. A nivel mundial no hay músico que no haga música de Astor. Es una cosa increíble lo que ha logrado y lo que representa como argentino”, afirmó.

Al describir el reconocimiento que existe hacia la cultura nacional en otros países, agregó: “Uno viaja y los íconos a nivel país son Maradona, Messi y Piazzolla”.

El músico señaló, además, que personalmente encontró en el tango el género con el que mejor podía expresarse. “A mí me interesa más el tango, lo siento más, me permite disfrutarlo mucho cuando toco. Entonces voy por esa línea”, explicó.

El nivel de exigencia para competir en un Mundial

A partir de su propia experiencia, Taborda remarcó la preparación necesaria para competir internacionalmente con el acordeón. “Cuando fui, tocaba ocho horas por día durante ocho meses, casi un año”, recordó.

Ese trabajo le permitió alcanzar el tercer puesto mundial. “No es fácil participar en un Mundial. Hay que sacrificar mucho. Requiere mucho estudio, requiere demasiado. Es jugar en la primera liga”, sostuvo.

También recordó que, cuando participó, primero debió ganar la competencia argentina para obtener la clasificación internacional. Posteriormente, el certamen adquirió carácter sudamericano y llegó al Mundial como representante de la región.

Compartirá el jurado con uno de sus referentes

Entre los músicos con los que coincidirá en Italia, Taborda destacó al francés Richard Galliano, a quien definió como su principal referente en el instrumento.

“Para mí maneja en el acordeón todos los géneros y todos los géneros bien. Si toca jazz, lo toca muy bien; si toca tango, lo toca muy bien y es francés; si toca música clásica, la toca muy bien”, valoró.

La posibilidad de compartir ahora el Mundial con figuras que siguió durante años representa uno de los aspectos más especiales de la convocatoria. “Se me pone la piel de gallina”, reconoció al hablar del encuentro con Galliano.

Una presentación en Paraná antes del viaje

Antes de viajar a Italia, Taborda tendrá una presentación junto a su cuarteto en Paraná. El músico anunció que este sábado realizará la única actuación del grupo prevista para este año en Drake, acompañado por Agustina Arias.

Un músico argentino será jurado en el Mundial de Acordeón

Luego continuará con otras presentaciones antes de emprender el viaje hacia Europa. Tras participar del Mundial entre el 9 y el 13 de septiembre, adelantó que también tendrá compromisos artísticos en Chile del 9 al 15 de noviembre.

“Vamos a estar representando a la Argentina en este Mundial tan importante para el instrumento”, concluyó Taborda en diálogo con Elonce.