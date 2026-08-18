Refaccionan una histórica escuela de Concepción del Uruguay: invertirán $42 millones

El Gobierno de Entre Ríos realiza trabajos edilicios en la Escuela Normal Mariano Moreno de Concepción del Uruguay, una institución histórica a la que concurren 1.289 estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario.

La obra cuenta con una inversión provincial de 42 millones de pesos y un plazo de ejecución de 60 días. La intervención comprenderá una superficie de 385 metros cuadrados.

Qué trabajos se realizarán

Las tareas se concentran en el acceso, dos salas del nivel inicial y un aula de primaria. En esos sectores se detectaron problemas de escurrimiento, deterioro, hundimientos y piezas faltantes en los pisos.

El proyecto incluye el retiro y reemplazo de pisos y contrapisos, además de la construcción de una rampa para garantizar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida.

Un edificio histórico

La Escuela Normal Mariano Moreno fue construida en 1914 y posee un importante valor patrimonial para Concepción del Uruguay. También alberga actividades académicas de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER.

“Esta obra permitirá preservar el edificio histórico y brindar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades escolares”, expresó el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob.

El funcionario sostuvo que la intervención beneficiará a estudiantes, docentes y al conjunto de la comunidad educativa. Los trabajos están a cargo de la firma Schmidt Marcelo Fabián.