Reparan una escuela de La Paz que tenía problemas de agua en baños, cocina y laboratorio

El Gobierno de Entre Ríos avanza con una obra de emergencia en un complejo educativo de La Paz para normalizar el abastecimiento de agua potable y mejorar las condiciones del sector de cocina-comedor. La inversión supera los $34 millones y beneficiará a más de 1.200 estudiantes.

Los trabajos se desarrollan en la Escuela Secundaria N° 9 Domingo Faustino Sarmiento, que funciona durante los turnos mañana y tarde. Por la noche, en el mismo edificio dicta sus actividades el Instituto Superior de Formación Docente Rogelio Leites.

La intervención fue dispuesta después de que el equipo zonal de Arquitectura realizara un relevamiento y detectara un marcado deterioro en las instalaciones sanitarias. Los inconvenientes afectaban el funcionamiento de los baños, la cocina y el laboratorio.

Renovación del sistema de agua potable

La obra contempla el reemplazo de la instalación de agua desde el tanque de reserva hasta los diferentes artefactos sanitarios. Para ello se construirá un nuevo tendido exterior, una alternativa que permitirá optimizar el servicio y evitar intervenciones mayores sobre la estructura del edificio.

También se retirarán las instalaciones obsoletas que permanecen visibles y se anularán las cañerías internas que dejaron de utilizarse. La medida busca reducir el riesgo de roturas y facilitar las futuras tareas de mantenimiento.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, indicó que garantizar el acceso al agua y mejorar las condiciones edilicias permitirá ofrecer “un espacio más seguro, funcional y adecuado” a quienes concurren diariamente al establecimiento de La Paz.

Mejoras en la cocina y los sanitarios

El relevamiento también encontró deficiencias en la cocina-comedor, entre ellas el deterioro de la mesada y la pileta, además de la falta de una superficie apropiada para preparar los alimentos.

La reestructuración incluirá un tabique divisorio entre la cocina y el comedor, una nueva mesada, grifería, desagües e instalación eléctrica. Además, se repararán los sanitarios utilizados por estudiantes y docentes.

Como parte del proyecto, se acondicionará la casilla correspondiente y se instalará un sistema de gas envasado. Los trabajos están a cargo de la empresa Lucas Zanon y deberán completarse en un plazo de 75 días corridos.