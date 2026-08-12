Día del Niño: los juguetes vuelven a ser los regalos más elegidos  

Día del Niño: cuánto se gastará en regalos este año

De cara al Día del Niño, que se celebra este domingo 16 de agosto, el gasto promedio previsto por regalo alcanzaría los $57.500, mientras que los juguetes recuperaron el primer lugar entre las opciones elegidas por los adultos. Así lo indicó un relevamiento elaborado por la consultora Focus Market, que también detectó una mayor preferencia por las compras en comercios físicos.

El informe mostró que los juguetes concentraron el 31% de las elecciones, desplazando a la indumentaria, que había encabezado el ranking durante el año anterior. El cambio estuvo acompañado por un crecimiento de alternativas relacionadas con la educación y la actividad física.

En segundo lugar, aparecieron los libros didácticos, con el 21% de las preferencias; seguidos por los artículos deportivos, con 16%; indumentaria, 12%; informática, 8%; rodados como bicicletas y triciclos, 6%; y calzado, 3%.

Regalos útiles, educativos y duraderos

Damián Di Pace, director de Focus Market, consideró que los resultados reflejaron una modificación en los criterios utilizados por las familias para definir sus compras.

“El consumidor busca combinar el valor del regalo con utilidad, educación y durabilidad”, explicó el especialista.

Según el análisis, el crecimiento interanual registrado por los libros estaría relacionado con una mayor valoración de los productos culturales y educativos. En tanto, el avance de los artículos deportivos se vinculó con la búsqueda de opciones asociadas a la actividad física y hábitos saludables.

Qué regalos prefieren los chicos

El relevamiento también indagó, a través de los adultos responsables, qué elegirían los niños si pudieran optar por una sola alternativa entre bienes materiales y experiencias.

Los videojuegos encabezaron las preferencias con el 24%, mientras que las visitas a parques de diversiones obtuvieron el 20%. El juguete tradicional quedó tercero, con el 18%.

Luego se ubicaron los viajes cortos, con 14%; productos tecnológicos, 10%; cine, 7%; salidas a restaurantes, 4%; y teatro, 3%.

“El regalo dejó de estar asociado exclusivamente a un bien físico”, señaló Di Pace. En ese sentido, agregó que “los chicos también priorizan experiencias, entretenimiento y tecnología, mientras que las familias evalúan el costo, la duración y el valor que genera cada alternativa”.

Los comercios físicos superan a las compras online

Otro de los datos del estudio estuvo relacionado con el lugar elegido para adquirir los regalos. Los centros comerciales a cielo abierto lideraron con el 31%, mientras que el comercio electrónico quedó en segundo lugar, con el 28%.

Dentro de las compras online, los marketplaces concentraron el 42%; los sitios web, el 27%; Instagram, el 20%; Facebook, el 4%; y otras plataformas, el 7%.

Los shoppings representaron el 20% de las preferencias generales, seguidos por supermercados, con 12%, y outlets, con 9%.

Los resultados mostraron así una mayor inclinación hacia los comercios presenciales de proximidad, aunque las plataformas digitales continuaron teniendo una participación significativa en las decisiones de compra.

Qué pasó con los precios de los regalos

Se señaló además que, en términos generales, los precios de los productos relevados para el Día del Niño registraron variaciones promedio por debajo de la inflación.

Para Di Pace, esta situación reflejó “un comportamiento más competitivo del mercado y una mayor racionalidad de los consumidores a la hora de definir sus compras”.

Sin embargo, el estudio encontró excepciones vinculadas con determinadas marcas, personajes populares y disponibilidad de productos. Entre los casos relevados apareció un juguete del Hombre Araña, cuyo precio registró una suba interanual del 62%.