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Policiales Rosario

Encontraron muerta a una mujer trans con cortes y golpes e investigan un posible crimen

La víctima, de 47 años, fue encontrada sin vida en el departamento donde residía. Presentaba heridas cortantes en las piernas y traumatismos en el rostro. Vecinos señalaron que habían escuchado gritos días antes. Intervino una fiscalía y se ordenaron pericias.

12 de Agosto de 2026
Mujer trans fue hallada muerta con cortes y golpes en Rosario
Mujer trans fue hallada muerta con cortes y golpes en Rosario Foto: Aire de Santa Fe

La víctima, de 47 años, fue encontrada sin vida en el departamento donde residía. Presentaba heridas cortantes en las piernas y traumatismos en el rostro. Vecinos señalaron que habían escuchado gritos días antes. Intervino una fiscalía y se ordenaron pericias.

Una mujer trans de 47 años fue hallada muerta este martes por la noche dentro de su departamento y la Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento, debido a que el cuerpo presentaba heridas cortantes en las piernas, escoriaciones en las rodillas y golpes en el rostro. Entre las hipótesis se analiza un posible transfemicidio.

 

El hallazgo ocurrió en un edificio ubicado en Cerrito al 600, en el barrio República de la Sexta, en Rosario. La víctima fue identificada como Gabriela Denisse B.

 

El procedimiento comenzó pasadas las 22.30, cuando un vecino llamó al 911 y advirtió que desde su balcón podía observar a una persona tendida en el piso de una vivienda lindera desde hacía varias horas.

El hallazgo dentro del departamento

 

Personal de la Brigada de Orden Urbano acudió al edificio y, desde el balcón del denunciante, constató que se observaba lo que aparentemente era un cuerpo.

 

Los efectivos se dirigieron entonces al departamento y golpearon reiteradamente la puerta, pero no obtuvieron respuesta. Tras conseguir ingresar al inmueble, solicitaron la presencia de personal sanitario.

 

Una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) acudió al lugar y sus profesionales confirmaron que la mujer trans estaba fallecida.

 

Según los primeros datos obtenidos durante el procedimiento, Gabriela residía en el departamento junto con otra persona. El encargado del edificio habría manifestado que no contaba con mayores datos sobre ese acompañante.

Vecinos dijeron que habían escuchado gritos

 

Uno de los elementos incorporados inicialmente a la investigación surgió del testimonio de vecinos del edificio. Según indicaron, durante la noche del domingo y la madrugada del lunes se habían escuchado gritos.

 

Después de ese episodio, afirmaron que no volvieron a ver a la mujer. Esa circunstancia, sumada a las lesiones observadas en el cuerpo, llevó a los investigadores a profundizar las medidas para determinar si se produjo una muerte violenta.

 

De acuerdo con la información preliminar, la víctima presentaba cortes en las piernas, escoriaciones a la altura de las rodillas y traumatismos en el rostro. La causa y mecánica de la muerte deberán establecerse mediante las pericias correspondientes.

La Justicia ordenó pericias

 

La investigación quedó en manos del fiscal Rodrigo Urriticoechea, quien dispuso la intervención del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones para realizar las tareas periciales en el departamento.

 

Además, las medidas ordenadas fueron delegadas a la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género.

 

Los investigadores buscarán reconstruir las últimas horas de Gabriela, establecer quién estuvo con ella antes de su muerte y determinar el origen de las lesiones encontradas.

 

Por el momento, no se informó oficialmente la causa del fallecimiento ni se confirmó la intervención de terceros, por lo que la hipótesis de un transfemicidio permanece bajo investigación. (con información de Rosario 3 y El Litoral)

Temas:

Mujer trans transfemicidio Rosario Investigación Policía de Investigaciones Violencia de género
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