Una escuela agrotécnica de Federal tendrá nuevos desagües, sanitarios y cocina

El Gobierno de Entre Ríos licitará la construcción de un nuevo sistema de desagüe cloacal y diferentes reparaciones en la Escuela de Educación Agrotécnica Nº 3 La Encierra, ubicada en una zona rural del departamento Federal. La inversión oficial asciende a $94 millones.

La apertura de sobres con las propuestas económicas se realizará el jueves 13 de agosto, a las 10, en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones. Una vez adjudicados los trabajos, la empresa seleccionada tendrá un plazo de 45 días corridos para completar la intervención.

El edificio fue construido en 1980 y se encuentra en el paraje La Encierra, dentro de la comuna de Arroyo del Medio. Está situado a 3,5 kilómetros de la Ruta Nacional 127, cerca de Sauce de Luna y a unos 45 kilómetros de la ciudad de Federal.

Las obras previstas en el establecimiento

El proyecto contempla un nuevo sistema cloacal compuesto por cámaras de inspección, cámara séptica, grasera, filtro biológico y pozo absorbente. La red tendrá una extensión aproximada de 110 metros lineales.

También se ampliará la cocina y se repararán pisos, revoques, cielorrasos, cubiertas e instalaciones eléctricas. En los sanitarios se renovarán los artefactos, las griferías y las cañerías de agua, además de acondicionar los revestimientos.

La obra fue proyectada después de un relevamiento realizado por el equipo zonal de Arquitectura de Federal. El estudio detectó un avanzado deterioro del sistema cloacal, cuya capacidad original había sido diseñada para una matrícula de 40 estudiantes.

Una escuela compartida por 122 estudiantes

Actualmente, el establecimiento reúne a 122 alumnos de la Escuela Agrotécnica Nº 3 y de la Escuela Primaria Nº 46 Ejército Argentino. Ambas instituciones comparten las instalaciones dentro de un predio productivo de 18 hectáreas.

La escuela secundaria brinda formación técnico-profesional con orientación en Producción Agropecuaria. Los estudiantes realizan sus prácticas en corrales y diferentes sectores destinados al aprendizaje de actividades vinculadas con el trabajo rural.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó el papel estratégico que cumple La Encierra para los jóvenes de la zona. Además, indicó que la intervención busca garantizar condiciones adecuadas de higiene, seguridad y funcionamiento en la comunidad educativa de Federal.