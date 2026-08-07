Simplifican los requisitos para que más líneas aéreas extranjeras operen en Argentina

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) modificó la Parte 129 de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil para facilitar el ingreso de nuevas líneas aéreas extranjeras al mercado nacional. La reforma busca reducir los plazos administrativos y simplificar el reconocimiento de operadores internacionales.

La normativa actualizada regula los servicios aéreos comerciales realizados por compañías extranjeras hacia y desde Argentina. Entre sus principales cambios aparece un procedimiento más ágil para validar los Certificados de Explotador de Servicios Aéreos emitidos por otros Estados.

Podrán acceder a este esquema los operadores provenientes de países que mantengan acuerdos vigentes con Argentina y cuyos organismos aeronáuticos alcancen niveles satisfactorios de vigilancia. Para determinarlo se tomarán como referencia las evaluaciones de seguridad realizadas por la Organización de Aviación Civil Internacional.

Cómo funcionará el nuevo procedimiento

La reforma permitirá que la ANAC evite repetir verificaciones ya efectuadas por autoridades extranjeras que cumplen con los estándares internacionales. De esta manera, el organismo podrá concentrar sus recursos en la revisión de los aspectos considerados críticos.

El sistema para autorizar a las líneas aéreas extranjeras estará basado en la evaluación del riesgo. Los controles tendrán mayor profundidad cuando se detecten incumplimientos, antecedentes de incidentes o deficiencias en la supervisión realizada por el país de origen.

La actualización también apunta a eliminar requisitos documentales redundantes y continuar con la digitalización de los trámites. El cambio se integra a un proceso de armonización de las regulaciones argentinas con las recomendaciones internacionales.

Qué puede cambiar en el mercado aéreo

La simplificación podría facilitar la llegada de nuevos operadores a rutas internacionales con una oferta limitada. También podría ampliar la conectividad de ciudades del interior con centros regionales y otros destinos, aunque su impacto dependerá de las decisiones comerciales de cada compañía.

Desde la ANAC aclararon que la reforma no reduce las exigencias de seguridad para las líneas aéreas extranjeras. Se mantendrán los controles sobre los programas de mantenimiento, la capacitación de las tripulaciones, la gestión de riesgos y el cumplimiento de las normas operativas.

La modificación se suma a la revisión de requisitos de seguros, los criterios de inspección en pista y el intercambio regional de información. El objetivo oficial es agilizar el acceso al mercado sin comprometer los estándares de seguridad de la aviación comercial.