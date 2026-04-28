Anuncian el regreso de vuelos entre Concordia y Paraná: ya comercializan los pasajes

REDACCIÓN ELONCE
Una aerolínea comenzó a comercializar pasajes entre ambas ciudades con inicio previsto en mayo. El servicio reducirá significativamente los tiempos de viaje y marca el retorno de una conexión aérea histórica.
El regreso de vuelos entre Concordia y Paraná fue anunciado tras la aparición de la ruta en el sistema de reservas de la empresa Humming Airways, lo que generó expectativas sobre la recuperación de la conectividad aérea dentro de la provincia. Según se informó, los servicios comenzarían el próximo 5 de mayo con frecuencias semanales.
De acuerdo a lo publicado, los vuelos partirán desde Concordia los días martes a las 12:45 y arribarán a Paraná a las 13:15. En sentido inverso, despegarán desde el aeropuerto General Urquiza a las 13:45, con llegada prevista a las 14:15. La operación forma parte de un trayecto mayor que inicia y finaliza en Aeroparque.
El servicio será cubierto con aeronaves Metro 23, con capacidad para 19 pasajeros, lo que permite una operación ágil en rutas regionales. Esta alternativa aérea reduce considerablemente el tiempo de viaje entre ambas ciudades.
Una conexión histórica que regresa
Actualmente, Concordia y Paraná están separadas por 268 kilómetros por vía terrestre, un trayecto que demanda entre tres y cuatro horas dependiendo del estado del tránsito y las condiciones de la ruta. La posibilidad de cubrir esa distancia en media hora representa una mejora sustancial en términos de conectividad.
La última vez que ambas ciudades contaron con vuelos regulares fue durante la operación de LAER, la aerolínea provincial que dejó de funcionar hace varios años. Desde entonces, no se habían registrado servicios que unieran de manera directa estos destinos.
Sin embargo, por el momento no se encuentran disponibles vuelos más allá del mes de mayo, lo que abre interrogantes sobre la continuidad de la ruta. Desde la empresa no brindaron precisiones sobre si se trata de una operación temporal o de una estrategia a largo plazo.
Tarifas y oferta actual
En cuanto a los precios, las tarifas comenzarán en alrededor de 72.480 pesos (según la cotización del dólar) por tramo, cifra que supera el costo del transporte terrestre, cuyos pasajes oscilan entre 35.000 y 50.000 pesos según el servicio.
Además de esta nueva conexión, Humming Airways ofrece actualmente vuelos desde Buenos Aires hacia destinos como Concordia, Villa Gesell, Tandil, Olavarría y Tres Arroyos, ampliando su presencia en el mercado de cabotaje regional, publicó Aviación Online.
El regreso de esta ruta aérea marca un hecho significativo para la provincia, al recuperar una alternativa de transporte que había desaparecido y que podría mejorar la integración entre sus principales ciudades.