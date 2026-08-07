Cura acusado de electrificar su propiedad quedó más cerca del juicio por tentativa de homicidio

La causa contra el sacerdote César Jesús Schmidt, acusado de electrificar una estructura de su propiedad y provocar una grave descarga eléctrica a un niño en Paraná, avanzó hacia la instancia de juicio. La jueza de Garantías Marina Barbagelata fijó para el 6 de octubre, a las 17, la audiencia correspondiente y rechazó un planteo contra el pedido de remisión a debate formulado por la fiscal Patricia Yedro.

El Ministerio Público Fiscal acusó al sacerdote de homicidio en grado de tentativa, en calidad de autor, y solicitó una pena de seis años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. El hecho investigado ocurrió el 7 de marzo de 2026 en una vivienda ubicada en calle Juan de la Lamadrid al 2100, en Paraná.

La propiedad pertenece a Schmidt, sacerdote de la Arquidiócesis de Paraná. Según la investigación, un niño que jugaba al fútbol con amigos intentó recuperar una pelota que había caído dentro del inmueble y sufrió una fuerte descarga eléctrica al entrar en contacto con una estructura que habría sido electrificada.

El niño sufrió graves lesiones

El episodio ocurrió alrededor de las 13 de aquel sábado. Tras recibir la descarga, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil San Roque, donde debió permanecer internado en la Unidad de Terapia Intensiva debido a la gravedad de las lesiones.

La víctima fue identificada como Esteban Bogado, de 12 años, alumno del Instituto Santa Teresita. Luego de permanecer en cuidados intensivos, el niño evolucionó favorablemente, aunque debió atravesar un proceso de recuperación por las consecuencias de la descarga.

De acuerdo con la acusación fiscal, el menor sufrió quemaduras en la pierna y el muslo izquierdos, la región inguinal derecha, la palma de la mano izquierda y la zona temporal derecha. Las lesiones, según sostuvo el Ministerio Público Fiscal, llegaron a poner en riesgo su vida.

Qué sostiene la acusación contra el sacerdote

La hipótesis de la Fiscalía indicó que, antes del episodio, Schmidt habría electrificado una malla ubicada en el interior de su vivienda de calle Lamadrid 2145. Para hacerlo, siempre según la acusación, habría conectado la estructura mediante cables a un tomacorriente situado dentro del inmueble.

El Ministerio Público Fiscal sostuvo que el sacerdote realizó esa instalación pese al riesgo que implicaba para la integridad física y la vida de cualquier persona que pudiera entrar en contacto con la estructura.

En ese contexto se produjo el episodio investigado: la pelota con la que jugaban los chicos cayó dentro de la propiedad y Esteban intentó recuperarla. Al tratar de ingresar, entró en contacto con la estructura electrificada y recibió la descarga que motivó su urgente traslado al hospital.

La Fiscalía pidió seis años y medio de prisión

A partir de las pruebas reunidas durante la investigación penal preparatoria, la fiscal Patricia Yedro solicitó que Schmidt sea juzgado como supuesto autor del delito de homicidio en grado de tentativa y adelantó un pedido de pena de seis años y seis meses de prisión efectiva.

La defensa del sacerdote había planteado que se rechazara la solicitud de remisión de la causa a juicio. Sin embargo, la jueza Barbagelata no hizo lugar al planteo y fijó la audiencia para el próximo 6 de octubre, a las 17, indica el sitio Entre Ríos Ahora.

Durante la formulación de cargos y a lo largo de la investigación penal preparatoria, Schmidt se abstuvo de declarar, según consignó la Fiscalía. Su defensa técnica quedó a cargo del abogado Mario Martínez.

El religioso permanece alojado en el Hogar Sacerdotal Jesús Buen Pastor, ubicado en calle Italia al 300 de Paraná. De acuerdo con la información incorporada al caso, atravesaría problemas de salud mental.