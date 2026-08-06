El Concejo Deliberante homenajeará a Rita Riso por su trayectoria en la danza

El Concejo Deliberante homenajeará a Rita Riso este viernes y le entregará el decreto que la declaró “Personalidad Destacada de la Ciudad de Paraná”. El reconocimiento distingue su extensa trayectoria en la formación artística y la promoción de la cultura.
El Concejo Deliberante homenajeará a Rita Riso este viernes 7 de agosto, a partir de las 18.30, en reconocimiento a su extensa trayectoria vinculada con la danza, la formación artística y la promoción cultural en la capital entrerriana.
La ceremonia tendrá lugar en el Salón Mariano Moreno, ubicado en la esquina de Corrientes y Andrés Pazos. Durante el encuentro se entregará a la profesora el decreto mediante el cual fue declarada “Personalidad Destacada de la Ciudad de Paraná”.
La distinción destacó especialmente su compromiso con el desarrollo cultural y su aporte a la formación de numerosas generaciones de bailarines. Riso es egresada de la Escuela de Música y Arte Escénico “Constancio Carminio” y cuenta con formación en Danza Clásica, Folklore Nacional y Danza Moderna. A lo largo de su trayectoria también recibió reconocimientos de organizaciones como Rotary Club y Club de Leones.
Décadas dedicadas a la formación artística
A través del Instituto Rita Riso, la profesora desarrolló durante décadas una intensa actividad pedagógica. Desde ese espacio impulsó seminarios y capacitaciones en danza clásica, jazz y folklore, con la participación de maestros y coreógrafos de reconocimiento nacional e internacional.
Uno de los hitos destacados en los fundamentos del reconocimiento fue la presentación en Paraná de la obra completa “Coppélia”, ballet cómico-sentimental en tres actos estrenado originalmente en la Ópera de París en 1870. La puesta realizada por el Instituto fue señalada como una experiencia inédita para la ciudad.
La presentación contó con la participación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos y primeros bailarines del Teatro Colón, bajo la dirección musical del maestro Jorge Mariano Carciofolo, quien se desempeñó como director de la Orquesta del Teatro Argentino de La Plata.
Una trayectoria junto a grandes figuras
Desde su instituto, Riso también promovió el montaje de ballets del repertorio clásico junto a coreógrafos de trayectoria internacional, además de desarrollar propuestas vinculadas con el modern jazz mediante coreografías especialmente concebidas para sus espectáculos.
A lo largo de los años, sus estudiantes tuvieron la oportunidad de compartir escenarios con reconocidas figuras de la danza argentina, entre ellas Julio Bocca, Maximiliano Guerra, Liliana Belfiore, Raúl Candal, Cristina Delmagro, Ricardo Novich y Eduardo Camaño.
El homenaje de este viernes buscará reconocer ese recorrido y el legado construido mediante la enseñanza. La declaración como Personalidad Destacada puso en valor tanto la trayectoria individual de Rita Riso como su contribución sostenida al crecimiento y difusión de la danza y la cultura en Paraná.