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Sociedad Expectativas del mercado laboral

Qué sueldos piden los trabajadores: cuatro rubros superaron los $2 millones

Las pretensiones salariales en Argentina exhibieron una amplia brecha durante septiembre de 2026. Cuatro sectores superaron los $2 millones mensuales, mientras que la expectativa más baja apenas sobrepasó el millón de pesos.

21 de Septiembre de 2026
El detalle rubro por rubro.
El detalle rubro por rubro.

Las pretensiones salariales en Argentina exhibieron una amplia brecha durante septiembre de 2026. Cuatro sectores superaron los $2 millones mensuales, mientras que la expectativa más baja apenas sobrepasó el millón de pesos.

Los sueldos que piden los trabajadores argentinos mostraron diferencias significativas entre las distintas actividades durante septiembre de 2026. Cuatro sectores registraron pretensiones salariales promedio superiores a los $2 millones mensuales, según datos publicados por Bumeran.

 

El ranking fue encabezado por Minería, Petróleo y Gas, con una remuneración pretendida promedio de $2.278.436. El cálculo surgió de 5.893 salarios ingresados por personas interesadas en conseguir empleo o cambiar de trabajo.

En segundo lugar se ubicó Ingeniería Civil y Construcción, con una expectativa de $2.092.070. Luego aparecieron Administración, Contabilidad y Finanzas, con $2.061.864, e Ingenierías, con $2.018.897.

 

Los sectores con pretensiones más altas

 

Gerencia y Dirección General quedó cerca de superar los $2 millones, con una media pretendida de $1.990.312. A continuación se posicionaron Recursos Humanos y Capacitación, con $1.883.546, y Legales, con $1.685.138.

 

También se registraron expectativas superiores a $1,5 millones en Comercial, Ventas y Negocios; Aduana y Comercio Exterior; y Marketing y Publicidad.

Los datos representaron una referencia sobre el comportamiento del mercado laboral, ya que reflejaron cuánto dinero solicitaron quienes se postularon a nuevas oportunidades. Las cifras correspondieron a salarios pretendidos y no necesariamente a las remuneraciones efectivamente ofrecidas por las empresas.

 

Los rubros con menores expectativas

 

En el otro extremo del listado se ubicó Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing, con una pretensión salarial promedio de $1.062.810. A pesar de ocupar el último lugar, fue uno de los rubros que superó el millón de pesos.

Gastronomía y Turismo presentó una media de $1.108.224, mientras que las personas que buscaron puestos en Secretarías y Recepción solicitaron, en promedio, $1.190.503.

La diferencia entre el sector con la mayor expectativa y el que quedó en el último lugar fue de $1.215.626. De esta manera, la remuneración pretendida en Minería, Petróleo y Gas fue más del doble que la registrada en Atención al Cliente y Call Center.

 

Los sectores con más registros

 

El relevamiento también mostró importantes diferencias en la cantidad de salarios utilizados para calcular los promedios. Comercial, Ventas y Negocios concentró 596.997 registros y se convirtió en la categoría con mayor participación.

Abastecimiento y Logística reunió 469.932 pretensiones salariales, mientras que Administración, Contabilidad y Finanzas sumó 426.121.

La cantidad de registros resultó relevante para interpretar los promedios: algunas actividades concentraron cientos de miles de postulaciones, mientras que sectores más específicos, como Minería, Petróleo y Gas, presentaron una base más reducida.

 

Cuánto pidieron los trabajadores en cada sector

 

Minería, Petróleo y Gas: $2.278.436

Ingeniería Civil y Construcción: $2.092.070

Administración, Contabilidad y Finanzas: $2.061.864

Ingenierías: $2.018.897

Gerencia y Dirección General: $1.990.312

Recursos Humanos y Capacitación: $1.883.546

Legales: $1.685.138

Comercial, Ventas y Negocios: $1.597.018

Aduana y Comercio Exterior: $1.593.249

Marketing y Publicidad: $1.591.094

Diseño: $1.496.768

Producción y Manufactura: $1.475.007

Comunicación y Relaciones Institucionales: $1.464.060

Abastecimiento y Logística: $1.435.919

Educación, Docencia e Investigación: $1.416.181

Naviero, Marítimo y Portuario: $1.412.245

Departamento Técnico: $1.366.352

Salud, Medicina y Farmacia: $1.352.766

Enfermería: $1.312.442

Oficios y otros: $1.251.617

Secretarías y Recepción: $1.190.503

Gastronomía y Turismo: $1.108.224

Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $1.062.810

Temas:

sueldos Pretensiones salariales Trabajadores argentinos Mercado laboral empleo
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