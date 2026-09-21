Qué sueldos piden los trabajadores: cuatro rubros superaron los $2 millones

Los sueldos que piden los trabajadores argentinos mostraron diferencias significativas entre las distintas actividades durante septiembre de 2026. Cuatro sectores registraron pretensiones salariales promedio superiores a los $2 millones mensuales, según datos publicados por Bumeran.

El ranking fue encabezado por Minería, Petróleo y Gas, con una remuneración pretendida promedio de $2.278.436. El cálculo surgió de 5.893 salarios ingresados por personas interesadas en conseguir empleo o cambiar de trabajo.

En segundo lugar se ubicó Ingeniería Civil y Construcción, con una expectativa de $2.092.070. Luego aparecieron Administración, Contabilidad y Finanzas, con $2.061.864, e Ingenierías, con $2.018.897.

Los sectores con pretensiones más altas

Gerencia y Dirección General quedó cerca de superar los $2 millones, con una media pretendida de $1.990.312. A continuación se posicionaron Recursos Humanos y Capacitación, con $1.883.546, y Legales, con $1.685.138.

También se registraron expectativas superiores a $1,5 millones en Comercial, Ventas y Negocios; Aduana y Comercio Exterior; y Marketing y Publicidad.

Los datos representaron una referencia sobre el comportamiento del mercado laboral, ya que reflejaron cuánto dinero solicitaron quienes se postularon a nuevas oportunidades. Las cifras correspondieron a salarios pretendidos y no necesariamente a las remuneraciones efectivamente ofrecidas por las empresas.

Los rubros con menores expectativas

En el otro extremo del listado se ubicó Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing, con una pretensión salarial promedio de $1.062.810. A pesar de ocupar el último lugar, fue uno de los rubros que superó el millón de pesos.

Gastronomía y Turismo presentó una media de $1.108.224, mientras que las personas que buscaron puestos en Secretarías y Recepción solicitaron, en promedio, $1.190.503.

La diferencia entre el sector con la mayor expectativa y el que quedó en el último lugar fue de $1.215.626. De esta manera, la remuneración pretendida en Minería, Petróleo y Gas fue más del doble que la registrada en Atención al Cliente y Call Center.

Los sectores con más registros

El relevamiento también mostró importantes diferencias en la cantidad de salarios utilizados para calcular los promedios. Comercial, Ventas y Negocios concentró 596.997 registros y se convirtió en la categoría con mayor participación.

Abastecimiento y Logística reunió 469.932 pretensiones salariales, mientras que Administración, Contabilidad y Finanzas sumó 426.121.

La cantidad de registros resultó relevante para interpretar los promedios: algunas actividades concentraron cientos de miles de postulaciones, mientras que sectores más específicos, como Minería, Petróleo y Gas, presentaron una base más reducida.

Cuánto pidieron los trabajadores en cada sector

Minería, Petróleo y Gas: $2.278.436

Ingeniería Civil y Construcción: $2.092.070

Administración, Contabilidad y Finanzas: $2.061.864

Ingenierías: $2.018.897

Gerencia y Dirección General: $1.990.312

Recursos Humanos y Capacitación: $1.883.546

Legales: $1.685.138

Comercial, Ventas y Negocios: $1.597.018

Aduana y Comercio Exterior: $1.593.249

Marketing y Publicidad: $1.591.094

Diseño: $1.496.768

Producción y Manufactura: $1.475.007

Comunicación y Relaciones Institucionales: $1.464.060

Abastecimiento y Logística: $1.435.919

Educación, Docencia e Investigación: $1.416.181

Naviero, Marítimo y Portuario: $1.412.245

Departamento Técnico: $1.366.352

Salud, Medicina y Farmacia: $1.352.766

Enfermería: $1.312.442

Oficios y otros: $1.251.617

Secretarías y Recepción: $1.190.503

Gastronomía y Turismo: $1.108.224

Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $1.062.810