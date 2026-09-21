Juegos Suramericanos: el sóftbol masculino debutó en Paraná y el público destacó "algo que no se da siempre acá"

REDACCIÓN ELONCE
La Selección Argentina de sóftbol masculino debutó este lunes ante Bolivia en el estadio Nafaldo Cargnel, en el marco de los Juegos Suramericanos. En las tribunas hubo chicos que practican el deporte, familias que se acercaron a conocerlo y visitantes de Santa Fe y Colombia.
El estadio Nafaldo Cargnel de Paraná recibió este lunes el debut de la Selección Argentina de sóftbol masculino en los Juegos Suramericanos, con el primer partido ante Bolivia desde las 16.30. En las tribunas se ubicaron familias, chicos que practican la disciplina y visitantes llegados de otras provincias y del exterior, que dialogaron con Elonce durante el encuentro.
El seleccionado nacional afrontaba este lunes dos compromisos en la capital entrerriana: además del cruce inicial ante Bolivia, tenía previsto enfrentar a Venezuela desde las 19.
Un jugador de 11 años en la tribuna
Entre el público estuvo Ciro, de 11 años, que llegó con su mamá y practica el deporte desde hace más de dos años. "Yo soy jugador de sóftbol. Me interesa mucho porque lo comencé hace dos años y medio más o menos y desde ese día me ha encantado. Me ha gustado mucho", contó.
El chico también se refirió al desarrollo del partido y se mostró confiado en el resultado. "Lo veo bien para que Argentina gane", señaló.
Su mamá, Jaquelina, destacó la posibilidad de ver al seleccionado en la ciudad y planteó una invitación al resto de las familias. "Me parece muy interesante. Es algo que no se da siempre acá, así que hay que aprovecharlo. Sería buenísimo que todos los chicos que puedan, esta semana, apoyar a la Argentina, que vengan", expresó a Elonce.
Un visitante de Colombia que promueve el sóftbol
En las tribunas también estuvo John Fiquitiva, llegado desde Colombia, que acompaña a la delegación de sóftbol de ese país y se dedica a difundir la disciplina. "Excelente, excelente. Enamorado de Paraná. Visité tres, cuatro estadios. Increíble, porque en Colombia, lo que juegan los niños pequeños es béisbol. Acá los niños desde pequeños nacen con un bate en la mano", comparó.
El visitante contó además que siguió partidos de categorías juveniles y que evalúa convocar a deportistas de la región. "Ayer estuve mirando unos muchachos de categoría sub-20 y me dan ganas de invitarlos a que vayan a un torneo a Colombia", indicó. Señaló que organiza competencias y que viaja por su país promoviendo el sóftbol y el béisbol.
Flores amarillas en el Día de la Primavera
La jornada coincidió con el Día de la Primavera y esa marca también llegó a las tribunas. Tomás y Ludmila siguieron el partido con un ramo de flores amarillas. "Me largué a llorar. No quería, pero me largué a llorar", contó ella sobre el momento en que recibió el regalo.
Para ambos se trató del primer partido de sóftbol que presenciaron en vivo. Uno de ellos relató que conoció la disciplina por su padre, que la practicó años atrás. "Nunca le había dado tanta bola y ahora, me empezó a interesar más. Este es el primer contacto que tengo; después lo veía por tele", explicó, y agregó que nunca jugó. La pareja adelantó que se quedaría también para el segundo encuentro de la jornada.
Una familia de Santa Fe que se acercó a conocer el deporte
Cristian llegó desde Santa Fe junto a su familia y reconoció que todavía estaban aprendiendo las reglas del juego. "La verdad que estamos tratando de entenderlo todavía. Vinimos porque mis nenes querían ver lo que era el sóftbol. Siempre, cuando venimos para acá, ven, pero no conocemos casi ni las reglas", relató a Elonce.
El hombre remarcó el valor de la oportunidad para quienes no son de la ciudad. "Es un espectáculo deportivo que no hay que desaprovechar, porque no se ve habitualmente. Y uno que no es de acá de Paraná, sabiendo que acá en Paraná sí es más profesional", sostuvo. Sus hijos, entre ellos, Genaro, dijeron que no sabían jugar y se acercaron a conocer la disciplina.
La competencia de sóftbol de los Juegos Suramericanos continúa esta semana en el estadio Nafaldo Cargnel de Paraná, con entrada abierta al público.