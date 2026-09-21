Destacan que los jóvenes impulsaron la demanda de flores amarillas para regalar en primavera

El furor por las flores amarillas volvió a registrarse con la llegada de la primavera y generó una jornada de actividad en las florerías de Paraná. La mayor parte de la demanda provino de jóvenes que buscaron ramos para regalar a parejas, amigos y compañeros por el 21 de septiembre.

José Álvarez, responsable de una florería ubicada sobre avenida de Las Américas, confirmó a Elonce que la tendencia había crecido durante los últimos tres años. Según explicó, en cada temporada aumentó la cantidad de personas que eligieron ese color por encima del resto de las alternativas disponibles.

“Año tras año hubo un boom con las flores amarillas que superó las expectativas. Hace aproximadamente tres años que ocurrió este fenómeno y para nosotros fue muy importante”, expresó el comerciante.

La demanda se concentró en el color amarillo

Aunque los comercios contaban con flores rosadas, rojas y de otras tonalidades, la mayoría de los clientes solicitó únicamente opciones amarillas. Girasoles, fresias y combinaciones de diferentes especies estuvieron entre las presentaciones preparadas para la fecha.

“Tenemos stock de flores de otros colores, pero vienen solamente a buscar amarillo”, indicó Álvarez. También señaló que el público estuvo integrado principalmente por adolescentes y jóvenes.

“Muchos buscaron ramitos para sus novias, para estudiantes o para amigos. Entre las chicas también se regalaron, por lo que fue una tendencia general dentro del público joven”, explicó a Elonce.

Preparativos para abastecer la provincia

La preparación de la jornada comenzó dos semanas antes con pedidos a productores de Buenos Aires y La Plata. El objetivo fue contar con la cantidad necesaria para abastecer los comercios y distribuir flores en otras localidades entrerrianas.

“Estuvimos trabajando durante dos semanas con los productores para poder cumplir con todos. Logramos garantizar stock de flores amarillas en distintos puntos de la provincia”, aseguró el comerciante.

La demanda también motivó la elaboración de presentaciones con diferentes cantidades y valores. Las florerías prepararon opciones pequeñas para que los estudiantes pudieran participar de la tendencia sin comprar arreglos de mayor tamaño.

Cuánto costaron los ramos

Un ramo pequeño cuenta entre 10.000 y 12.000 pesos. Entre las alternativas disponibles hubo arreglos con un girasol o una docena de fresias, además de composiciones de mayor tamaño.

“Tratamos de hacer ramos económicos porque el público joven fue el que más regaló. La intención fue que cada uno pudiera tener su flor”, afirmó Álvarez. También indicó que algunos clientes optaron por arreglos más grandes y de mayor valor.

Durante la semana de la primavera, las flores amarillas tuvieron un incremento cercano al 50% respecto de sus precios habituales. El comerciante vinculó esa variación con la demanda específica registrada durante la fecha.

La venta se extendió a otros comercios

Álvarez sostuvo que el consumo de flores no se limitó al 21 de septiembre. En los últimos años, los ramos comenzaron a comercializarse en cafeterías, viveros y otros espacios que no funcionaban exclusivamente como florerías.

El emprendimiento también incorporó puntos de venta fuera de sus locales tradicionales, entre ellos una isla ubicada en un centro comercial. Según indicó, la expansión respondió a la demanda de los propios consumidores.

“Hace un tiempo se regalaron muchas más flores. Lo comprobamos porque otros comercios nos pidieron vender nuestros ramos”, concluyó. La tendencia de las flores amarillas volvió así a concentrar la actividad del sector durante la llegada de la primavera.