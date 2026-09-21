Flores amarillas y primavera: por qué se regalan cada 21 de septiembre

El inicio de la primavera vuelve a instalar este 21 de septiembre una costumbre que ganó fuerza en Argentina y otros países de América Latina: regalar flores amarillas. Aunque hoy aparece todos los años en redes sociales, la práctica no tiene un origen ancestral ni forma parte de una celebración oficial.

La fecha coincide con el comienzo de la estación primaveral en buena parte del hemisferio sur, por lo que tradicionalmente se vincula con la renovación, el color y los nuevos comienzos. Sin embargo, el color amarillo adquirió un significado particular a partir de una referencia de la cultura popular argentina.

El origen contemporáneo de la tendencia está relacionado con Floricienta, la telenovela juvenil creada por Cris Morena y estrenada en 2004. Una de sus canciones más recordadas, “Flores Amarillas”, convirtió al ramo de ese color en un símbolo de ilusión y de un deseo romántico esperado.

De Floricienta a las redes sociales

En la historia protagonizada por Florencia Bertotti, la canción habla del deseo de que una persona especial llegue con flores amarillas. La escena quedó asociada a la expectativa de que un amor imaginado o esperado finalmente se concrete.

Con el paso de los años, aquella referencia volvió a cobrar fuerza gracias a TikTok, Instagram y otras plataformas. Videos de parejas, amistades y entregas sorpresa recuperaron la canción y extendieron la costumbre entre nuevas generaciones que incluso no habían visto la ficción original.

De esta manera, cada inicio de primavera comenzó a multiplicar las publicaciones con ramos amarillos. La tendencia trascendió Argentina y llegó a distintos países latinoamericanos, incluso a lugares donde septiembre no coincide con el inicio de esa estación.

Qué significan las flores amarillas

El significado actual de las flores amarillas ya no se limita exclusivamente al amor romántico. También pueden representar amistad, cariño, agradecimiento, optimismo o el deseo de acompañar a otra persona en el comienzo de una nueva etapa.

Por ese motivo, el gesto se amplió hacia familiares, amigos, compañeros de trabajo y otras personas cercanas. Más que una regla, se transformó en una manera simbólica de expresar afecto o buenos deseos aprovechando una fecha que adquirió fuerte presencia en las redes.

El amarillo también suele asociarse visualmente con la luz, la alegría y la energía. Esa interpretación terminó combinándose con el significado de la primavera, una estación tradicionalmente vinculada con el renacimiento de la naturaleza y el comienzo de nuevos ciclos.

Una costumbre sin reglas estrictas

No existe una flor específica que deba utilizarse para participar de la tendencia. Girasoles, rosas, tulipanes, gerberas, margaritas o ramos combinados pueden formar parte del regalo, siempre que el amarillo tenga protagonismo.

Tampoco es obligatorio entregar un ramo físico. La costumbre se adaptó a distintos formatos, desde una sola flor hasta plantas, ilustraciones, mensajes o publicaciones digitales que mantienen el sentido simbólico de la celebración.

Así, las flores amarillas se consolidaron como uno de los gestos más identificados con el 21 de septiembre. Lo que comenzó como una referencia dentro de una ficción argentina terminó convertido, más de dos décadas después, en una tendencia asociada al inicio de la primavera, el afecto y los nuevos comienzos.