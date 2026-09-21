Semana del Estudiante: UniPase lanzó descuentos especiales en comercios de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
UniPase lanzó beneficios especiales por la Semana del Estudiante, con descuentos de entre el 10% y el 50% en 21 puntos de venta de Paraná. La propuesta estará vigente hasta el viernes y se suma a las promociones habituales de la tarjeta.
UniPase incorporó descuentos de hasta el 50% por la Semana del Estudiante en comercios de Paraná. La campaña especial comenzó este lunes 21 y se extenderá hasta el viernes 25, con promociones destinadas a quienes cuentan con la tarjeta municipal de beneficios.
Oscar Bustamante, subsecretario de Producción, explicó a Elonce que es la primera campaña específica por esta celebración desde la implementación de UniPase. Actualmente, más de 3.000 estudiantes utilizan el programa y unos 130 comercios se encuentran adheridos habitualmente.
Para esta semana se incorporaron promociones especiales en 13 comercios, que en conjunto cuentan con 21 puntos de venta. "Hay descuentos que van desde el 10% hasta el 50%", indicó Bustamante y aclaró que los beneficios habituales de la tarjeta continúan vigentes.
Cómo obtener UniPase
Los estudiantes que todavía no tengan UniPase pueden solicitarlo a través del portal Mi Paraná. Para completar el trámite deben presentar el DNI y el certificado de alumno regular.
Quienes ya tengan una cuenta creada en la plataforma solamente deberán incorporar la documentación requerida y solicitar el beneficio. Una vez aprobado el trámite, reciben un código QR que deben presentar en los comercios adheridos.
Bustamante señaló que la iniciativa tiene un doble objetivo: facilitar el acceso de los estudiantes a distintos productos y servicios y, al mismo tiempo, incentivar el consumo en los comercios locales. "Buscamos que esas ventas se queden en el comercio local y favorezcan el sostenimiento de los puestos de trabajo", explicó.
Promociones especiales durante toda la semana
Desde uno de los comercios participantes, Noelia Benítez explicó que el descuento habitual del 10% fue elevado al 15% durante la Semana del Estudiante. La promoción alcanza pagos en efectivo, débito y tarjeta de crédito en un pago.
La comerciante valoró la articulación con el municipio y sostuvo que estos programas también permiten incentivar las ventas en el actual contexto económico.
Los estudiantes podrán consultar en los canales oficiales de la Municipalidad el listado completo de negocios y promociones disponibles. Los comercios interesados en incorporarse a UniPase, en tanto, pueden gestionar su adhesión a través del área municipal de Producción.