Entre Ríos ante las elecciones de 2027: cuáles son los departamentos con mayor peso electoral

El volumen electoral de Entre Ríos se acercó a los 900.000 votos emitidos en las últimas elecciones presidenciales y constituye uno de los principales antecedentes de cara a los comicios nacionales de 2027. En la primera vuelta de 2023 sufragaron 899.637 personas en la provincia, según el escrutinio definitivo de la Justicia Electoral.

De acuerdo al informe publicado por Uno Entre Ríos, la comparación de las tres últimas elecciones presidenciales muestra un crecimiento sostenido, aunque cada vez menor. En 2015 se contabilizaron 873.041 votos emitidos; en 2019 fueron 894.959 y en 2023 llegaron a 899.637. Así, entre el primero y el último registro hubo una diferencia de 26.596 sufragios, equivalente a aproximadamente un 3%.

Sin embargo, el ritmo de aumento se desaceleró. Entre 2015 y 2019 se incorporaron 21.918 votos, una suba del 2,5%, mientras que entre 2019 y 2023 la diferencia fue de apenas 4.678, alrededor del 0,5%. Los números describen elecciones pasadas y no permiten anticipar por sí solos cuántas personas participarán en 2027.

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Paraná y Concordia concentran el mayor volumen

La evolución tampoco fue uniforme entre los 17 departamentos. Paraná continuó como el distrito con mayor cantidad de votos emitidos: registró 244.581 en 2015, subió hasta 253.352 en 2019 y cerró 2023 con 248.585. Pese a terminar por debajo del máximo de 2019, contabilizó 4.004 sufragios más que ocho años antes.

Concordia permaneció en segundo lugar. Allí se contabilizaron 113.981 votos en 2015, 117.346 en 2019 y 116.960 en 2023. Entre ambos departamentos reunieron 365.545 votos emitidos durante la primera vuelta presidencial de 2023.

Detrás aparecieron Gualeguaychú, con 83.553 sufragios en 2023, y Uruguay, con 72.295. Luego se ubicaron Federación, con 53.373; La Paz, con 47.931; Colón, con 46.266; y Gualeguay, con 37.652.

Los departamentos que más crecieron

Federación estuvo entre los distritos con mayor crecimiento durante los ocho años analizados. Pasó de 48.535 votos emitidos en 2015 a 50.528 en 2019 y 53.373 en 2023. La diferencia acumulada fue de 4.838 sufragios, cercana al 10%.

También sobresalieron, en términos porcentuales, Islas del Ibicuy y Feliciano. El primero pasó de 9.188 votos en 2015 a 9.916 en 2023, un aumento del 7,9%. Feliciano avanzó de 10.083 a 10.831, aproximadamente un 7,4%.

Gualeguaychú, por su parte, creció de 79.225 votos en 2015 a 83.553 en 2023, alrededor del 5,5%. Federal pasó de 18.808 a 19.631 y San Salvador avanzó de 13.136 a 13.650 durante el mismo período.

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Nogoyá, la excepción de la serie

Otros departamentos exhibieron variaciones mucho menores. Diamante pasó de 32.138 votos en 2015 a 32.783 en 2023, mientras que Victoria avanzó de 25.548 a 25.859. Villaguay tuvo 32.266 votos al inicio de la serie y 32.355 en la última presidencial.

Tala prácticamente mantuvo su volumen: pasó de 19.091 votos emitidos en 2015 a 18.995 en 2023. Nogoyá fue el único departamento que terminó el período por debajo del registro de 2015: descendió de 27.636 a 26.852 sufragios, una reducción de 784 votos, equivalente al 2,8%.

La fotografía de 2023 mostró así fuertes diferencias territoriales: Paraná por sí solo representó más de una cuarta parte de los votos emitidos en Entre Ríos, mientras que los departamentos con menor volumen fueron Islas del Ibicuy, Feliciano y San Salvador.

Qué ocurrió en la elección presidencial de 2023

En la primera vuelta presidencial de 2023 hubo oficialmente 899.637 votos emitidos en Entre Ríos. Unión por la Patria obtuvo 283.136 votos; Juntos por el Cambio, 255.236; y La Libertad Avanza, 252.719. Además, hubo 41.050 votos en blanco y 8.708 nulos.

Como ninguna fórmula alcanzó las condiciones constitucionales para imponerse en primera vuelta a nivel nacional, la elección presidencial continuó con el balotaje del 19 de noviembre. En Entre Ríos se emitieron entonces 889.799 votos, 9.838 menos que en octubre. La Libertad Avanza recibió 529.318 sufragios y Unión por la Patria, 331.763.

La comparación entre ambas instancias requiere considerar que tuvieron características diferentes: en octubre participaron varias fórmulas presidenciales, mientras que la segunda vuelta quedó limitada a las dos candidaturas que habían obtenido más votos.

El horizonte electoral de 2027

El Código Electoral Nacional establece que las elecciones para cargos nacionales deben celebrarse el cuarto domingo de octubre inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos. Bajo la legislación actualmente vigente, en 2027 esa fecha corresponde al 24 de octubre, aunque deberá realizarse la convocatoria formal prevista por la normativa electoral.

De cara a esa instancia, los antecedentes muestran que Entre Ríos pasó de 873.041 votos emitidos en 2015 a 899.637 en 2023, pero con una marcada desaceleración en el crecimiento durante el último tramo analizado.

La próxima elección permitirá actualizar esa fotografía y determinar cómo evolucionó la participación en cada uno de los 17 departamentos. Los registros históricos muestran, hasta ahora, una provincia cercana a los 900.000 votos emitidos, con Paraná y Concordia como los distritos de mayor volumen y comportamientos diferentes en el resto del territorio.