El PJ entrerriano expulsó a dos senadoras y rechazó una eventual eliminación de las PASO

El PJ entrerriano expulsó a las senadoras Nancy Miranda y Gladys Domínguez por haber acompañado la reforma previsional. Además, cuestionó la postura de Rogelio Frigerio sobre las PASO y anticipó una acción judicial contra un artículo del nuevo Código Electoral.
El PJ entrerriano expulsó a las senadoras Nancy Miranda y Gladys Domínguez luego de concluir los procedimientos disciplinarios iniciados por el voto de ambas legisladoras a favor de la reforma previsional impulsada por el gobierno de Rogelio Frigerio. La decisión fue adoptada este jueves por el Consejo Provincial del Partido Justicialista.
La conducción partidaria sostuvo que con la medida cumplió el mandato establecido por el Congreso Provincial del PJ del 13 de junio de 2026. Aquel órgano había determinado la expulsión de los legisladores justicialistas que acompañaran el proyecto oficialista y delegado en el Consejo la instrumentación de la sanción luego del correspondiente procedimiento disciplinario.
Durante la misma reunión, el PJ fijó posición frente al debate electoral: rechazó las declaraciones de Frigerio sobre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuestionó aspectos de la Boleta Única de Papel y confirmó que trabaja con otras fuerzas políticas en una presentación judicial.
La expulsión de Miranda y Domínguez
El Consejo Provincial dio tratamiento a los expedientes de Gladys Elizabeth Domínguez y Nancy Susana Miranda después de la intervención del Tribunal de Disciplina. Según informó el partido, ambas legisladoras tuvieron la posibilidad de efectuar sus descargos por escrito.
La conducción señaló que durante el proceso se garantizaron el derecho de defensa y el debido proceso previsto por el estatuto partidario. Tras analizar las presentaciones, el Tribunal de Disciplina desestimó los argumentos de las senadoras y aconsejó su separación definitiva.
Finalmente, el Consejo hizo efectiva la expulsión de ambas afiliadas. “No existe margen ético ni orgánico para eludir la manda de las bases: quien utiliza la boleta, los recursos y la militancia peronista para luego votar leyes regresivas junto al gobierno de Rogelio Frigerio consuma una falta gravísima que debía sancionarse con la máxima penalidad estatutaria”, sostuvo el PJ.
El caso de Martín Müller tendrá otra instancia
En el plenario también se tomó conocimiento de un dictamen del Tribunal de Disciplina referido al afiliado Martín Müller, a raíz de su incorporación como funcionario del gobierno nacional encabezado por Javier Milei.
A diferencia de los casos de Miranda y Domínguez, el Consejo indicó que no cuenta con una delegación extraordinaria de facultades para resolver directamente sobre su situación.
Por ese motivo, las actuaciones serán remitidas al Congreso Provincial del Partido Justicialista. Ese órgano deberá resolver en su próxima sesión si corresponde aplicar la expulsión definitiva de Müller.
El PJ rechazó eliminar las PASO
Otro de los puntos centrales de la reunión fue la discusión sobre las PASO. El Consejo Provincial manifestó un “categórico rechazo” a las declaraciones públicas de Frigerio contrarias a mantener el sistema de primarias en Entre Ríos.
Desde el justicialismo cuestionaron que se planteen modificaciones cuando el nuevo Código Electoral Provincial, establecido mediante la Ley Nº 11.190, todavía no fue utilizado en una elección provincial. El partido calificó esa posibilidad como una “grosería institucional y una muestra de improvisación alarmante”.
Según la postura partidaria, modificar ahora el régimen significaría “derogar o mutilar una parte sustancial” de una legislación impulsada y promulgada por el propio gobierno provincial. El PJ atribuyó esa discusión a una decisión de conveniencia política del oficialismo, una valoración que forma parte de su posicionamiento frente al debate electoral.
La discusión por el costo de las elecciones
La conducción justicialista también rechazó que el costo económico sea utilizado como argumento para cuestionar la continuidad de las PASO provinciales.
El PJ vinculó su planteo con la implementación de la Boleta Única de Papel y sostuvo que ese sistema modifica sustancialmente los costos relacionados con la impresión y distribución de las tradicionales boletas partidarias.
Para el partido, con la vigencia de la BUP “se derrumba por completo la falacia del ‘gasto público’”, y consideró “intelectualmente deshonesto invocar los costos de la vieja boleta sábana para cercenar la participación ciudadana”.
Preparan una acción judicial por la Boleta Única
Pese a defender la continuidad de las primarias, el PJ cuestionó uno de los aspectos establecidos para la nueva Boleta Única. En ese marco, confirmó que coordina con otras fuerzas políticas una acción judicial contra el artículo 102, inciso 1, apartado d), del Código Electoral.
La objeción se concentra en la incorporación de la fotografía de la fórmula ejecutiva dentro del casillero correspondiente al “Voto Lista Completa”. Para el justicialismo, ese diseño podría generar confusión entre los electores.
“El Justicialismo rechaza de plano la pretensión de incluir la fotografía de la fórmula ejecutiva dentro del casillero de ‘Voto Lista Completa’”, expresaron desde el partido. Según su interpretación, la disposición “introduce un engaño visual que induce a error al votante” y podría generar una ventaja para el oficialismo. Esa argumentación será llevada al ámbito judicial.
Una comisión para la situación del PJ de Concordia
El Consejo Provincial también abordó la situación política e institucional de la Departamental Concordia y aprobó la creación de una comisión especial para avanzar en su regularización.
La comisión quedó integrada por los consejeros provinciales Mayda Cresto, Aldo Álvarez y Walter Doronzoro. Tendrán a su cargo realizar un diagnóstico sobre la situación territorial del partido y formular propuestas para avanzar hacia su normalización definitiva.
La decisión se incorporó a una agenda más amplia de reorganización interna que, además de las cuestiones disciplinarias y electorales, incluyó la continuidad del actual esquema de conducción provincial.
Continuidad de la presidencia interina
Al comenzar el encuentro, el Consejo trató el pedido del presidente partidario José Cáceres para extender su licencia por razones de salud.
El cuerpo aprobó la prórroga y, conforme a las disposiciones estatutarias, ratificó la continuidad de Silvia “Nené” Moreno en el ejercicio de la presidencia interina del Partido Justicialista entrerriano.
De esta manera, el encuentro concluyó con definiciones en distintos frentes: las expulsiones de Miranda y Domínguez, el futuro tratamiento del caso Müller, la confrontación con el Gobierno provincial por las PASO y la Boleta Única y medidas destinadas a ordenar el funcionamiento interno del justicialismo entrerriano.