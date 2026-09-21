Manuel Adorni presentó ante la Justicia las explicaciones sobre su patrimonio

Manuel Adorni presentó este lunes ante la Justicia las explicaciones requeridas sobre su patrimonio en el marco de la causa en la que se investiga un presunto enriquecimiento ilícito. La defensa respondió los 20 puntos que habían sido señalados como inconsistencias por el fiscal federal Gerardo Pollicita.

La presentación consta de 78 carillas y fue acompañada por documentación contable y técnica, según informó Infobae. La defensa sostuvo que la evolución patrimonial analizada entre diciembre de 2023 y junio de 2026 cuenta, según su posición, con respaldo suficiente y afirmó que no existe un incremento patrimonial que carezca de explicación.

El escrito fue presentado por el abogado Matías Ledesma antes del vencimiento de la prórroga concedida por el juez federal Ariel Lijo. El magistrado había otorgado 15 días adicionales después de que la defensa solicitara más tiempo para acceder a documentación utilizada en el requerimiento fiscal.

Las explicaciones presentadas por la defensa

Uno de los puntos analizados corresponde a la compra de una propiedad en el country Indio Cuá. De acuerdo con la explicación atribuida a Manuel Adorni por Infobae, la operación por USD 120.000 habría sido financiada con un préstamo hipotecario de USD 100.000 y otros USD 20.000 en efectivo.

La defensa también respondió sobre los gastos realizados para refaccionar ese inmueble. Mientras que el contratista Matías Tabar había declarado un monto de USD 245.000, la presentación de Adorni cuestionó esa cifra y sostuvo que el desembolso efectuado fue de USD 175.000, proveniente de una cuenta bancaria y de ahorros.

Además, el escrito objetó diferencias entre las cifras consignadas en documentación atribuida al contratista y las que posteriormente fueron declaradas en la causa. Esos planteos forman parte de la respuesta de la defensa y deberán ser evaluados ahora por la Fiscalía junto con el resto de las pruebas incorporadas al expediente.

Los 20 puntos que había señalado la Fiscalía

El requerimiento de justificación patrimonial fue firmado por Pollicita el 10 de agosto. La Fiscalía había identificado 20 cuestiones que consideró necesario esclarecer y calculó diferencias por aproximadamente $43 millones y USD 402.578,12 a partir del análisis de ingresos, gastos, adquisiciones y movimientos patrimoniales.

Entre los aspectos incluidos se encuentran el origen de fondos utilizados para propiedades, refacciones y mobiliario, además de movimientos en moneda extranjera y la procedencia de dólares declarados bajo el concepto de “venta de activos”. También se solicitaron precisiones sobre determinados préstamos, operaciones con criptoactivos y otros movimientos financieros.

Esas cifras corresponden al análisis realizado por la Fiscalía y forman parte de una investigación todavía en trámite. La presentación efectuada este lunes constituye la respuesta formal de Manuel Adorni a esos señalamientos y no implica, por sí misma, una resolución judicial sobre el origen de su patrimonio.

Qué puede ocurrir ahora en la causa

A partir de la documentación presentada, el fiscal deberá analizar si las explicaciones y los respaldos aportados permiten responder a las inconsistencias que había identificado. La defensa manifestó que considera cumplido el requerimiento y sostuvo que cada uno de los 20 puntos fue contestado con documentación.

La etapa de justificación patrimonial es previa a una eventual declaración indagatoria. De acuerdo con lo informado anteriormente en la causa, si la Fiscalía considera que las respuestas no resultan suficientes, podrá solicitar al juez Ariel Lijo que cite al ex funcionario a esa instancia procesal.

Por el momento, no existe una decisión judicial sobre las explicaciones entregadas por Manuel Adorni. La presentación será incorporada al expediente y deberá ser confrontada con los informes contables, declaraciones juradas y demás pruebas reunidas durante la investigación para definir los próximos pasos del proceso.