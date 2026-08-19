Francisco Adorni dijo que se confundió y puso “un cero de más” en su declaración jurada

Francisco es el hermano del exjefe de Gabinete.

El diputado provincial bonaerense Francisco Adorni reconoció que cometió un error en su declaración jurada patrimonial de 2024 y aseguró que consignó “un cero de más” en una deuda, en el marco de la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, omisiones en sus presentaciones patrimoniales y lavado de dinero.

El legislador, hermano del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, presentó un escrito ante el juez federal Daniel Rafecas para explicar una de las inconsistencias detectadas por el fiscal Guillermo Marijuán. Según sostuvo, informó una deuda inicial de $130 millones cuando en realidad debía consignar $13 millones.

La diferencia resultó relevante para la investigación porque llevó a la fiscalía a considerar que durante 2024 Adorni había reducido su nivel de endeudamiento en alrededor de $70 millones sin una justificación aparente.

La explicación del “cero de más”

En su declaración jurada anual de 2024, el diputado había informado una deuda de $130 millones al comienzo del período y obligaciones por alrededor de $60 millones al cierre.

A partir de esos números, Marijuán interpretó que se había producido una reducción de aproximadamente $70 millones. Ese movimiento patrimonial fue uno de los elementos considerados al solicitar la declaración indagatoria del legislador.

Adorni negó ahora que esa reducción haya existido. Según su explicación, la deuda inicial correcta era de $13 millones, coincidente con la cifra que había declarado anteriormente, y los $130 millones surgieron de un error al incorporar un cero adicional.

Qué argumentó Francisco Adorni

El diputado sostuvo ante el juez que la equivocación podía comprobarse comparando sus diferentes presentaciones patrimoniales.

“La explicación es materialmente plausible: reproduce exactamente la cifra anterior multiplicada por diez”, señaló en el documento presentado en el expediente.

Adorni agregó que la cifra también resultaba incompatible con una eventual maniobra destinada a mejorar artificialmente su situación patrimonial. De esa manera, buscó desestimar uno de los elementos utilizados por la fiscalía para fundamentar el pedido de indagatoria.

Cuestionó que la corrección sea tomada como prueba

En su presentación, el legislador también rechazó que haber rectificado la información pueda ser considerado un indicio en su contra.

“La denuncia fue precisamente el acontecimiento que permitió advertir la inconsistencia más visible: una deuda inicial de $130.000.000 frente a los $13.000.000 informados en la declaración inicial”, argumentó.

Luego sostuvo: “La reacción lógica ante el conocimiento de un error es revisar y corregir. Convertir esa reacción en prueba automática de ocultamiento genera un incentivo perverso: quien advierte una equivocación quedaría penalmente mejor situado si la mantiene”.

Otra rectificación en sus declaraciones

No se trata de la primera modificación que Francisco Adorni realizó sobre sus presentaciones patrimoniales.

En su declaración jurada correspondiente a 2025 incorporó, mediante una rectificación, $24,5 millones en efectivo que no habían sido consignados originalmente.

Según explicó entonces, $21 millones correspondían a una herencia. Esa modificación también fue incorporada al análisis de su evolución patrimonial.

Por qué investigan al hermano de Manuel Adorni

La causa avanzó a partir de una presentación del fiscal Guillermo Marijuán, quien el 18 de junio solicitó que Francisco Adorni fuera citado a declaración indagatoria.

La fiscalía lo investiga por presunta omisión maliciosa en sus declaraciones juradas patrimoniales entre 2023 y 2026, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Según el planteo fiscal, el actual diputado habría “omitido y falseado datos relevantes” en las declaraciones presentadas ante la Oficina Anticorrupción, entre ellos sumas de dinero y cuentas bancarias.

Las medidas ordenadas por Rafecas

Antes de ocupar una banca en la Legislatura bonaerense, Adorni fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y posteriormente presidente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).

En el marco del expediente, el juez Rafecas ordenó el 8 de julio una serie de nuevas medidas para profundizar la investigación antes de resolver sobre el pedido formulado por el fiscal.

Entre otras cuestiones, solicitó la última declaración jurada presentada por Adorni ante la Legislatura bonaerense, información al Banco Provincia sobre los pagos de un crédito hipotecario desde 2024 y datos del Registro de la Propiedad relacionados con dos inmuebles adquiridos mediante una sucesión.

Con las nuevas pruebas y la explicación presentada por la defensa, Rafecas deberá determinar ahora si existen elementos suficientes para citar a Francisco Adorni a declaración indagatoria.