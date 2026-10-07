Aumentaron las multas de tránsito en Córdoba y las más caras superan los $4 millones

Las multas de la Policía Caminera de Córdoba, volvieron a aumentar este miércoles después de la actualización del valor de referencia del litro de nafta Súper en dicha provincia.

La modificación quedó oficializada mediante la resolución 48 de la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito, publicada en el Boletín Oficial.

Con el nuevo ajuste, la Unidad Fija (UF) quedó establecida en $2.165, lo que representa una suba del 2,6% respecto de septiembre.

En la actualización anterior, del 8 de septiembre, la UF estaba fijada en $2.109, mientras que desde el 11 de agosto tenía un valor de $2.105.

Los valores de las multas

Leves: van de 20 a 100 UF. Incluyen infracciones como fumar mientras se conduce y los montos oscilan entre $43.200 y $216.000. También pueden implicar la quita de hasta dos puntos de la licencia.

Graves: comprenden faltas como circular con las luces apagadas. Van de 100 a 200 UF y pueden alcanzar los $432.000, además de una pérdida de entre dos y cinco puntos.

Muy graves: abarcan, entre otras conductas, cruzar un semáforo en rojo, circular en contramano o exceder la velocidad permitida. Van de 200 a 400 UF y llegan hasta $864.000, con la posibilidad de perder hasta 20 puntos.

Máximas: incluyen casos como alcoholemia positiva o destrucción de infraestructura. Van de 1.200 a 2.000 UF, con valores que parten de $2.592.000 y llegan a $4.320.000.

En estas últimas infracciones, además de la sanción económica, se contempla la inhabilitación para conducir y, en determinados casos, denuncias penales.