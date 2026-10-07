Alerta a corto plazo por tormentas fuertes y posible granizo en seis departamentos de Entre Ríos

Una alerta a corto plazo por tormentas fuertes se encontraba vigente durante la tarde de este miércoles para seis departamentos de Entre Ríos, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno podía estar acompañado por lluvias intensas y ocasional caída de granizo.

El organismo emitió el aviso a las 17:32 y estableció una vigencia de dos horas. De esta manera, las condiciones de mayor inestabilidad podían registrarse durante el final de la tarde y las primeras horas de la noche.

Los departamentos comprendidos por la advertencia eran Gualeguaychú, Diamante, Gualeguay, Islas del Ibicuy, Nogoyá y Victoria, ubicados principalmente en sectores del centro y sur del territorio entrerriano.

Tormentas fuertes, lluvias y posible granizo

De acuerdo con la información difundida por el organismo nacional, el alerta a corto plazo contemplaba la posibilidad de “tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo” en las zonas alcanzadas.

Este tipo de avisos se emite ante fenómenos meteorológicos detectados que pueden desarrollarse en un período inmediato y afectar áreas determinadas. El SMN utiliza diferentes herramientas de monitoreo para el seguimiento de tormentas y fenómenos potencialmente severos.

Ante estas condiciones, se recomendó a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas y resguardar aquellos objetos que pudieran quedar expuestos ante fenómenos intensos.

Recomendaciones ante fenómenos intensos

Entre las principales medidas preventivas frente a tormentas fuertes se aconseja permanecer en construcciones cerradas y mantenerse alejado de puertas y ventanas mientras persista la actividad eléctrica.

También resulta conveniente evitar circular por calles anegadas o sectores donde pueda acumularse una importante cantidad de agua en poco tiempo. En caso de encontrarse viajando, se recomienda extremar las precauciones y reducir la velocidad ante una disminución de la visibilidad.

El aviso alcanzaba exclusivamente a los seis departamentos mencionados y tenía una duración limitada de dos horas desde su emisión. Por tratarse de una alerta a corto plazo, las condiciones pueden modificarse rápidamente, por lo que resulta fundamental seguir las nuevas comunicaciones del Servicio Meteorológico Nacional.