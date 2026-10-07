Comenzó la tormenta y cayó un gran árbol sobre una avenida de Paraná: el video

Pasadas las 18:30 de este miércoles comenzó la tormenta en Paraná y zonas aledañas, con lluvias y fuertes ráfagas de viento que provocaron los primeros inconvenientes en la vía pública. Un árbol de gran porte cayó sobre la calzada y afectó parcialmente la circulación vehicular.

Según pudo conocer Elonce, el episodio ocurrió en inmediaciones de calle La Rioja y avenida Laurencena, donde el árbol quedó tendido sobre parte del asfalto y generó complicaciones para quienes circulaban por el sector.

La caída se produjo en momentos en que se registraban fuertes vientos provenientes del sector sur de la capital entrerriana. El fenómeno coincidió con el ingreso de las tormentas que habían sido anticipadas para la región.

Rige alerta naranja por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta naranja por tormentas para toda la provincia de Entre Ríos durante lo que resta de este miércoles.

Según detalló el organismo, “el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas”. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diferentes tamaños y frecuente actividad eléctrica.

Además, una de las principales advertencias está relacionada con el viento. El SMN indicó que podrían producirse “ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h”, por lo que se recomienda extremar las precauciones mientras persistan las condiciones de inestabilidad.

Podrían acumularse hasta 100 milímetros

En cuanto a las precipitaciones, el organismo nacional anticipó valores acumulados de entre 40 y 100 milímetros en las regiones alcanzadas por la advertencia meteorológica.

Los mayores registros estaban previstos para la provincia de Corrientes, donde esos niveles podrían ser superados puntualmente. No obstante, toda Entre Ríos permanecía bajo alerta naranja ante la posibilidad de fenómenos localmente severos.

Ante las fuertes ráfagas, se recomienda evitar permanecer cerca de árboles, postes u objetos que puedan desprenderse, asegurar elementos ubicados en balcones y patios y evitar circular por sectores anegados. Asimismo, se aconseja mantenerse informado ante nuevas actualizaciones oficiales.