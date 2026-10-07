 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Advierten por ráfagas superiores a 90 km/h

La lluvia llegó a Paraná y prevén tormentas severas con granizo en la madrugada

La alerta naranja por tormentas en Entre Ríos se mantendrá durante lo que resta del miércoles. El SMN advirtió por fenómenos localmente severos, granizo, intensa actividad eléctrica, hasta 100 milímetros de lluvia y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

7 de Octubre de 2026
Rige alerta naranja por tormentas en Entre Ríos
Rige alerta naranja por tormentas en Entre Ríos Foto: Elonce y SMN.

REDACCIÓN ELONCE

La alerta naranja por tormentas en Entre Ríos se mantendrá durante lo que resta del miércoles. El SMN advirtió por fenómenos localmente severos, granizo, intensa actividad eléctrica, hasta 100 milímetros de lluvia y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

La alerta naranja por tormentas en Entre Ríos rige para toda la provincia durante lo que resta de este miércoles, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo anticipó lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, con posibilidad de granizo y ráfagas intensas.

 

 

De acuerdo con el reporte oficial, los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños y frecuente actividad eléctrica. Además, se advirtió que las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora.

 

En cuanto a las lluvias, el SMN estimó valores de precipitación acumulada de entre 40 y 100 milímetros. Los registros más elevados se esperan sobre Corrientes, donde esos niveles incluso podrían ser superados de manera puntual.

 

Qué significa la alerta naranja por tormentas

 

El nivel naranja implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente, por lo que se recomienda tomar medidas preventivas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

 

 

Ante las tormentas, se aconseja permanecer en construcciones cerradas, mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable. En caso de circular, es importante evitar calles inundadas o afectadas por acumulación de agua.

 

También se recomienda asegurar aquellos elementos que puedan ser desplazados por el viento, debido a que una de las principales amenazas previstas para este miércoles son las ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h.

 

Cinco departamentos continuarán bajo alerta el jueves

 

Para este jueves, en tanto, el nivel de advertencia descenderá a amarillo en el norte y noreste entrerriano. El aviso alcanzará a los departamentos Concordia, Federal, Federación y Feliciano.

 

En esas zonas, el organismo anticipó tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Podrían registrarse lluvias abundantes en períodos breves, ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas.

 

 

Los acumulados de precipitación previstos para las áreas alcanzadas por la alerta amarilla se ubicarán entre 30 y 50 milímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera puntual.

 

Alertas en otras provincias

 

El sistema de tormentas también afectará a otras regiones del país. Según el SMN, existen sectores bajo alertas amarillas o naranjas en provincias como Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Catamarca, Buenos Aires y Río Negro.

 

 

En Entre Ríos, la atención permanecerá concentrada durante las próximas horas en la evolución de las tormentas debido al nivel naranja vigente en todo el territorio provincial y a la posibilidad de fenómenos localmente severos.

Temas:

Alerta naranja Tormentas fuertes Entre Ríos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso