La lluvia llegó a Paraná y prevén tormentas severas con granizo en la madrugada

La alerta naranja por tormentas en Entre Ríos rige para toda la provincia durante lo que resta de este miércoles, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo anticipó lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, con posibilidad de granizo y ráfagas intensas.

De acuerdo con el reporte oficial, los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños y frecuente actividad eléctrica. Además, se advirtió que las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora.

En cuanto a las lluvias, el SMN estimó valores de precipitación acumulada de entre 40 y 100 milímetros. Los registros más elevados se esperan sobre Corrientes, donde esos niveles incluso podrían ser superados de manera puntual.

Qué significa la alerta naranja por tormentas

El nivel naranja implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente, por lo que se recomienda tomar medidas preventivas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Ante las tormentas, se aconseja permanecer en construcciones cerradas, mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable. En caso de circular, es importante evitar calles inundadas o afectadas por acumulación de agua.

También se recomienda asegurar aquellos elementos que puedan ser desplazados por el viento, debido a que una de las principales amenazas previstas para este miércoles son las ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h.

Cinco departamentos continuarán bajo alerta el jueves

Para este jueves, en tanto, el nivel de advertencia descenderá a amarillo en el norte y noreste entrerriano. El aviso alcanzará a los departamentos Concordia, Federal, Federación y Feliciano.

En esas zonas, el organismo anticipó tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Podrían registrarse lluvias abundantes en períodos breves, ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas.

Los acumulados de precipitación previstos para las áreas alcanzadas por la alerta amarilla se ubicarán entre 30 y 50 milímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera puntual.

Alertas en otras provincias

El sistema de tormentas también afectará a otras regiones del país. Según el SMN, existen sectores bajo alertas amarillas o naranjas en provincias como Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Catamarca, Buenos Aires y Río Negro.

En Entre Ríos, la atención permanecerá concentrada durante las próximas horas en la evolución de las tormentas debido al nivel naranja vigente en todo el territorio provincial y a la posibilidad de fenómenos localmente severos.