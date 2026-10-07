Casas modulares prefabricadas chinas en Argentina: cuánto cuestan, cómo llegan y dónde se consiguen

Las casas modulares prefabricadas chinas en Argentina comenzaron a ganar visibilidad como una alternativa frente al costo y los plazos de la construcción tradicional. Los modelos se comercializan directamente a través de fabricantes y plataformas mayoristas del país asiático y, para una vivienda de unos 100 metros cuadrados, el desembolso total estimado puede ubicarse entre US$45.000 y US$80.000, una vez considerados transporte, impuestos, despacho y montaje.

Sin embargo, el precio publicado por los fabricantes representa solamente una parte de la inversión. Para determinar cuánto cuesta efectivamente tener una de estas viviendas instalada en Argentina deben contemplarse el flete marítimo, los tributos correspondientes a la importación, los gastos portuarios y aduaneros, la preparación del terreno y la mano de obra necesaria para terminar el montaje.

Un caso ocurrido en Santa Fe mostró cómo funciona el sistema. Una familia importó directamente desde China una vivienda modular de 72 metros cuadrados por aproximadamente US$50.000, incluidos fabricación, traslado internacional, importación, despacho aduanero y montaje. Una vez ubicada sobre el terreno, su estructura pudo desplegarse en alrededor de una hora.

Cuánto cuesta comprar una casa prefabricada en China

Los fabricantes chinos trabajan principalmente con dos sistemas: módulos similares a contenedores adaptados y estructuras realizadas con paneles, como steel frame o SIP. El precio depende de la superficie, los materiales, la distribución elegida y el nivel de terminación solicitado.

Para una vivienda de aproximadamente 100 metros cuadrados, los precios de fábrica difundidos en catálogos mayoristas parten de unos US$25.000, aunque pueden elevarse considerablemente.

Las versiones más accesibles suelen incorporar pisos vinílicos, aberturas estándar y distribuciones sencillas, mientras que los modelos superiores suman doble vidrio, aislación térmica reforzada, instalaciones prearmadas y revestimientos de mayor calidad.

Además, muchos fabricantes permiten modificar el proyecto antes de iniciar la producción. Es posible definir la cantidad de dormitorios, cambiar la distribución de los ambientes o combinar varios módulos para ampliar la superficie. Estas modificaciones también repercuten sobre el precio inicial.

Flete e impuestos: cuánto hay que sumar

El transporte marítimo constituye uno de los gastos más variables. Dependiendo del tipo de construcción, una vivienda de 100 metros cuadrados puede necesitar uno o dos contenedores de 40 pies para ser trasladada desde China hasta Argentina.

El flete desde un puerto chino hasta Buenos Aires puede rondar entre US$3.000 y US$7.000 por contenedor. Sobre ese valor deben agregarse seguro, movimientos portuarios, honorarios vinculados al despacho y otros costos locales. En conjunto, estos conceptos pueden sumar entre un 10% y un 20% adicional sobre el valor declarado.

Otro componente central son los impuestos. Estas estructuras ingresan como bienes manufacturados y su tratamiento depende de la posición arancelaria que corresponda a la mercadería. Como referencia general, entre derechos de importación, IVA y otras tasas, la incidencia tributaria puede representar entre el 30% y el 50% del valor CIF, compuesto por el precio de la mercadería, el seguro y el flete.

Cuánto cuesta dejarla lista para vivir

Una vez que la vivienda fue liberada por Aduana, todavía queda la instalación. En general, los modelos llegan plegados o divididos en piezas y módulos preparados para ser ensamblados en el terreno, por lo que no necesariamente están listos para habitar apenas salen del contenedor.

Antes de recibirlos es necesario contar con una platea o fundación adecuada. Luego deben realizarse el ensamblaje y las conexiones eléctricas, sanitarias, de agua y otros servicios. Dependiendo del modelo y las condiciones del terreno, el montaje completo puede extenderse entre dos y cuatro semanas.

Esta etapa puede representar entre el 10% y el 20% del costo general del proyecto. También pueden aparecer gastos adicionales por materiales que no estén incluidos en la compra original, como aislantes, tornillería, revestimientos, terminaciones interiores o trabajos particulares exigidos por el terreno.

Entre US$45.000 y US$80.000 por 100 metros cuadrados

Al sumar fabricación, transporte internacional, impuestos, gastos aduaneros, montaje y adecuaciones, una casa prefabricada china de 100 metros cuadrados podría demandar una inversión total de entre US$45.000 y US$80.000. Se trata de un rango orientativo: el valor definitivo depende del modelo elegido, el dólar utilizado en la operación, los tributos aplicables y las características de cada importación.

Por ese motivo, antes de concretar una compra resulta necesario solicitar una cotización integral y verificar qué incluye exactamente el fabricante. También deben analizarse las exigencias municipales para instalar la estructura en el terreno, ya que los permisos y requisitos constructivos pueden variar según cada jurisdicción.

Las viviendas pueden conseguirse mediante fabricantes chinos especializados y plataformas internacionales de comercio mayorista. En operaciones de esta magnitud, además, resulta relevante contar con asesoramiento para determinar la clasificación arancelaria, calcular los costos de nacionalización y organizar el traslado desde el puerto hasta el terreno.

Una familia pagó US$50.000 por una casa de 72 m²

La experiencia de una familia de Santa Fe permitió conocer un caso concreto. Ante la necesidad de abandonar la propiedad que alquilaban en un plazo de seis meses y debido a que ya contaban con un terreno, decidieron buscar una solución que pudiera instalarse rápidamente.

Leticia Leites, propietaria de la vivienda, relató a Radio 2 de Rosario que antes de concretar la operación compararon diferentes alternativas. Según explicó, estimaron que una construcción convencional rondaba los US$1.400 por metro cuadrado, mientras que las propuestas modulares nacionales analizadas se ubicaban entre US$1.000 y US$1.200 por metro cuadrado.

La alternativa china terminó costando alrededor de US$700 por metro cuadrado. La inversión total fue cercana a US$50.000 para una casa de 72 m² y, según detalló la familia, contempló fabricación, traslado internacional, importación, despacho aduanero y montaje.

Tres dormitorios y una instalación en pocos días

La vivienda elegida cuenta con tres dormitorios, baño y cocina equipada con mobiliario básico, además de las instalaciones eléctricas y sanitarias preparadas para ser conectadas a los servicios existentes en el lote, publicó La Nación.

El proceso completo demandó cerca de cuatro meses. El primero estuvo destinado a elegir y adaptar el diseño y completar la documentación; durante el segundo se fabricó la unidad, mientras que los dos meses siguientes correspondieron principalmente al transporte marítimo hasta Argentina.

Una vez que el módulo llegó al terreno, la estructura principal se desplegó en aproximadamente una hora. Sin embargo, eso no significó que pudiera ocuparse inmediatamente: la familia necesitó alrededor de una semana adicional para completar trabajos como colocación de zócalos, terminación de uniones y cortinas. La vivienda incorporó además aberturas con doble vidrio hermético y paneles vidriados polarizados en uno de sus frentes.