El almacén de campo Francou, en Entre Ríos, abrió sus puertas el 1 de junio de 1907 y desde entonces nunca dejó de funcionar. Ubicado entre Colón y Villa Elisa, este histórico comercio de ramos generales conserva las tradiciones de las antiguas colonias de inmigrantes y se convirtió en un atractivo para quienes buscan conocer cómo era la vida rural de principios del siglo pasado.

Detrás del mostrador se encuentra Olga Perraud, quien junto a su esposo, Roberto Francou, mantiene viva la historia familiar. Roberto es nieto de Antonio Francou, fundador del establecimiento, que atravesó distintas generaciones sin perder su identidad.

Las estanterías antiguas, los objetos históricos y el tradicional bar forman parte de un espacio donde todavía se reúnen vecinos y viajeros. Según relató Olga a Agrofy News, cada rincón guarda recuerdos de quienes llegaron a estas tierras buscando construir una nueva vida.

(Agrofy News)

Una historia que comenzó con inmigrantes franceses

La familia Francou tiene sus raíces en los Alpes franceses. Sus antepasados llegaron a Entre Ríos cuando numerosas colonias europeas comenzaron a poblar la región, hace aproximadamente 150 años. "Pensemos que nuestros abuelos se vienen de los Alpes a estas pampas", recordó Olga.

El establecimiento fue fundado por Antonio Francou y actualmente continúa atendido por la tercera generación familiar. Con la llegada de los nietos, la historia ya comprende cinco generaciones vinculadas al lugar.

Su ubicación rural también forma parte de su identidad. "Acá es un lugar que no tenemos ni cura ni policía, nada tenemos. Somos la autoridad nosotros", comentó Olga entre risas, al describir la vida cotidiana en ese sector del campo entrerriano.

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El almacén que funcionaba como un centro comercial

Francou fue construido sobre el antiguo camino real, una vía fundamental para conectar las colonias cuando todavía no existían los medios de transporte actuales. Por entonces, las familias eran numerosas y el comercio concentraba buena parte de las actividades de la comunidad.

Olga comparó aquel establecimiento con un centro comercial moderno. En sus estanterías podían encontrarse ropa, telas, artículos de perfumería, productos veterinarios y mercaderías necesarias para la vida rural.

Sin embargo, el bar siempre ocupó un lugar especial. Allí se compartían conversaciones, noticias y encuentros entre vecinos. Esa tradición continúa actualmente, con visitantes que todavía se acercan para tomar un vaso de vino tinto o una ginebra durante los meses fríos.

Una estafeta postal que conectaba a las colonias

Además de vender productos, el almacén funcionó durante años como estafeta postal. Las cartas, encomiendas y paquetes llegaban hasta el establecimiento, desde donde se distribuían entre las familias de la zona.

"Sería como un wifi actualmente", comparó Olga, para explicar la importancia que tenía aquel servicio en una época sin teléfonos celulares ni conexiones digitales.

Esa función convertía al almacenero en una de las personas mejor informadas de la comunidad. Por el comercio circulaban novedades familiares, asuntos comerciales y noticias que llegaban desde otras localidades.

Qué se puede hacer hoy en el almacén Francou

Actualmente, el establecimiento recibe visitantes interesados en conocer su historia y disfrutar de una experiencia diferente. Los objetos antiguos, las fotografías y los libros permiten descubrir costumbres de otras épocas.

"¿Por qué la novia se casaba de negro?", plantea Olga como ejemplo de las historias que pueden conocerse durante una visita. Además, destaca que el lugar permite comparar generaciones y recuperar recuerdos de la vida de los inmigrantes.

La propuesta también incluye empanadas, picadas, desayunos y meriendas de campo. Los visitantes pueden adquirir productos y conversar con sus anfitriones. "Está bastante humanizado todavía", aseguró Olga sobre el espíritu del establecimiento.

Dónde queda el histórico almacén de Entre Ríos

Francou se encuentra entre Colón y Villa Elisa, a aproximadamente 15 kilómetros de esta última localidad y a diez kilómetros de su complejo termal. Su ubicación permite incorporarlo a los recorridos turísticos de la región.

El establecimiento forma parte de las propuestas vinculadas con Tierra de Palmares y la oferta turística de Villa Elisa. Abre todos los días y recibe tanto a vecinos como a visitantes que llegan desde distintos puntos del país.

Después de casi 119 años, el almacén conserva su mostrador, su bar y su función como punto de encuentro. "Es un lugar diferente", expresó Olga, quien invita a quienes visitan Villa Elisa a detenerse un rato y conocer su historia.