Los descuentos en electrodomésticos de hasta el 50% se destacan entre las promociones de noviembre de 2026. La cadena de supermercados Carrefour ofrece en su tienda online una selección de artículos para la cocina y el hogar, con precios que comienzan en $12.999 y distintas alternativas de financiación.

Las ofertas incluyen cafeteras, pavas eléctricas, tostadoras, picadores de vegetales y otros pequeños electrodomésticos. Según un relevamiento realizado por iProfesional, algunos productos presentan rebajas que permiten ahorrar hasta casi $20.000 respecto de sus valores anteriores.

Las promociones están disponibles durante noviembre, aunque los precios y el stock pueden variar según el producto y la ubicación del comprador. Por eso, antes de concretar una operación, es importante verificar las condiciones de venta y los gastos adicionales.

Qué electrodomésticos tienen hasta 50% de descuento

Entre los artículos más económicos aparece la cafetera italiana Hamilton Beach de seis tazas, que pasó de $25.999 a $12.999, con una rebaja del 50%. También se destaca el picador de vegetales Atma Home, recargable por USB y con capacidad de 270 mililitros, que bajó de $31.999 a $15.999.

Para quienes buscan cafeteras de mayor capacidad, el modelo italiano Hamilton Beach de 12 tazas cuesta $23.999, frente a los $34.999 anteriores. La cafetera eléctrica de filtro Bluesky se ofrece a $28.900, con un descuento del 40%, mientras que la Niviko de 750 mililitros figura a $32.999.

En otros productos, la pava eléctrica Codini de 1,8 litros cuesta $27.900, la tostadora Niviko de dos rebanadas $32.999 y la jarra eléctrica Bluesky de acero inoxidable $32.900. También hay una pava Daihatsu de 1,7 litros a $33.499, una yogurtera Ranser a $26.999 y una sandwichera Moulinex a $45.745.

Cuánto dinero se puede ahorrar con las promociones

Además de los porcentajes anunciados, comparar los precios anteriores con los actuales permite conocer el ahorro concreto. La sandwichera Moulinex, por ejemplo, bajó de $65.350 a $45.745, lo que representa una diferencia de $19.605.

Otro caso es la cafetera eléctrica Bluesky, cuyo precio descendió de $47.800 a $28.900, con un ahorro de $18.900. El picador Atma Home registra una diferencia de $16.000, mientras que la cafetera italiana Hamilton Beach de seis tazas permite ahorrar $13.000.

Entre las pavas eléctricas también aparecen diferencias importantes. La Codini de 1,8 litros bajó de $39.990 a $27.900, con un ahorro de $12.090. Por su parte, la jarra Bluesky pasó de $45.355 a $32.900, una reducción de $12.455.

Qué opciones de financiación ofrecen los supermercados

Además de las rebajas, Carrefour dispone de promociones para financiar compras mediante determinados medios de pago. Las condiciones dependen de la tarjeta utilizada, el importe de la operación y si la compra se realiza por internet o presencialmente.

Con la tarjeta de crédito Carrefour Banco, los sábados y domingos se puede acceder a tres cuotas sin interés, tanto en sucursales como en la tienda online, sujeto a las condiciones crediticias. Mercado Pago también ofrece tres cuotas sin interés en compras desde $150.000, mediante pagos con QR en locales físicos.

Por su parte, Naranja X permite pagar en cuatro cuotas sin interés todos los días hasta el 30 de noviembre, exclusivamente en sucursales adheridas. Estas promociones no son acumulables necesariamente y conviene consultar las condiciones antes de pagar.

Qué conviene revisar antes de comprar

Al momento de elegir un electrodoméstico, es recomendable considerar su capacidad, características y frecuencia de uso. Las cafeteras italianas, por ejemplo, ofrecen alternativas de seis y doce tazas, mientras que las pavas disponibles tienen capacidades de entre 1,7 y 1,8 litros.

Para preparar alimentos, el picador recargable por USB representa una opción compacta. La yogurtera Ranser, en tanto, incluye cuatro frascos de vidrio, mientras que la sandwichera Moulinex apunta a quienes buscan simplificar preparaciones cotidianas.

Finalmente, los compradores deben verificar el precio final, la disponibilidad, los costos de envío y las condiciones de financiación. Las ofertas pueden modificarse durante noviembre y algunos productos podrían agotarse antes de finalizar la campaña comercial.