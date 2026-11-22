Las vacaciones y licencias que pueden modificar el aguinaldo de diciembre de 2026 generan consultas entre los trabajadores registrados que se preparan para cobrar la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Aunque la reforma laboral introdujo cambios en la organización del descanso anual, la fórmula utilizada para calcular este ingreso continúa vigente.

La principal diferencia está en el tipo de licencia. Mientras las vacaciones y las ausencias por enfermedad remuneradas se computan para el aguinaldo, los períodos sin goce de sueldo y la licencia por maternidad pueden reducir el importe final.

En paralelo, diciembre concentra otros pagos importantes. ANSES confirmó el calendario del medio aguinaldo para jubilados y pensionados, mientras el Gobierno nacional descartó postergar hasta enero el pago correspondiente a los empleados estatales nacionales.

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre de 2026

La Ley 23.041 establece que el aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre. Para la segunda cuota se consideran los salarios correspondientes al período comprendido entre julio y diciembre.

Esto significa que no necesariamente se utiliza el sueldo de diciembre. El empleador debe identificar el mes con mayor remuneración y calcular la mitad de ese importe. Cuando el trabajador no prestó servicios remunerados durante todo el semestre, corresponde evaluar una liquidación proporcional.

La fecha límite para abonar la segunda cuota es el 18 de diciembre. Como todavía puede desconocerse el salario definitivo de ese mes, se permite realizar una estimación y ajustar posteriormente cualquier diferencia.

Vacaciones: cuándo pueden aumentar el aguinaldo

Tomarse vacaciones no reduce el aguinaldo, porque el descanso anual tiene carácter remunerado. Por lo tanto, los días correspondientes se incluyen dentro del período considerado para calcular el SAC.

Para los trabajadores mensualizados, el artículo 155 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que la remuneración vacacional se obtiene dividiendo el sueldo por 25 y multiplicando el resultado por los días de descanso. Este procedimiento genera el denominado plus vacacional.

Como ese adicional es remunerativo, puede incrementar el aguinaldo si el mes en que se liquidaron las vacaciones resulta ser el de mayor ingreso del semestre. La reforma laboral no modificó esta fórmula ni los períodos de descanso de 14, 21, 28 o 35 días corridos, establecidos según la antigüedad.

Qué cambió con la reforma laboral

La Ley 27.802 de Modernización Laboral modificó las condiciones para organizar las vacaciones. Entre las novedades, permite que empleadores y trabajadores acuerden dividir el descanso en distintos períodos, siempre que cada tramo tenga una duración mínima de siete días corridos.

También habilita acuerdos para tomar vacaciones fuera del período habitual, comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de abril. La fecha de inicio debe comunicarse por escrito con al menos 30 días de anticipación, salvo las particularidades previstas en los convenios colectivos.

Además, cuando las vacaciones se distribuyan entre distintos sectores, deberá garantizarse que cada trabajador pueda disfrutarlas durante el verano al menos una vez cada tres años. Estas modificaciones no alteran por sí mismas el cálculo del aguinaldo.

Licencias por enfermedad: cómo impactan en el SAC

Las licencias por enfermedad o accidente inculpable se computan para el aguinaldo cuando el trabajador conserva el derecho a percibir su remuneración durante la ausencia.

La reforma también incorporó requisitos para justificar estas situaciones. El trabajador debe informar su enfermedad o accidente durante la primera jornada de ausencia, salvo fuerza mayor. Los certificados médicos deben incluir diagnóstico, tratamiento, días de reposo y firma digital del profesional habilitado.

Si una enfermedad interrumpe las vacaciones, los días pendientes deben reprogramarse conforme a las condiciones legales. Mientras exista remuneración durante la licencia, esos importes integran el cálculo del SAC.

Maternidad y licencias sin goce de sueldo

La licencia por maternidad presenta un tratamiento diferente. Durante ese período, la trabajadora recibe una asignación familiar abonada por ANSES, en lugar de una remuneración salarial a cargo del empleador.

Por ese motivo, el aguinaldo se calcula proporcionalmente al tiempo del semestre durante el cual se devengaron remuneraciones. La asignación por maternidad no se incorpora como salario para determinar el SAC.

Algo similar ocurre con las licencias sin goce de sueldo. Al no generarse remuneración durante esos períodos, el aguinaldo puede resultar proporcionalmente menor que el de un trabajador que percibió su salario durante los seis meses completos, según informó iProfesional.

A quiénes alcanza y qué ocurre con otros aguinaldos

Las modificaciones de la Ley de Contrato de Trabajo no se aplican automáticamente a todos los sectores. Los empleados públicos, el personal de casas particulares y los trabajadores agrarios cuentan con regímenes específicos, por lo que deben considerarse sus respectivas normas.

En el caso de los estatales nacionales, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, rechazó las versiones sobre una postergación del aguinaldo hasta enero y aseguró que las obligaciones se cumplirán "en tiempo y forma".

Por otra parte, ANSES pagará el medio aguinaldo previsional junto con los haberes de diciembre, según el calendario establecido por terminación de DNI. Este complemento corresponde a jubilaciones y pensiones alcanzadas por el beneficio y se diferencia del SAC que perciben los trabajadores en relación de dependencia.