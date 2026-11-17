Los empleados de comercio cobrarán en diciembre de 2026 un nuevo incremento salarial, una cuota del bono extraordinario y el medio aguinaldo, según lo establecido en el acuerdo paritario firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector. Los montos dependerán de la categoría laboral, la antigüedad y los adicionales correspondientes.

El acuerdo fue firmado el 26 de octubre con la participación de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA). La actualización alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, entre ellos vendedores, cajeros, administrativos, auxiliares y personal de maestranza.

La negociación estableció un incremento acumulado por tramos del 5,7%, distribuido en tres aumentos del 1,9% calculados sobre los salarios de septiembre. El primero correspondió a octubre y se percibió en noviembre; el segundo se aplicará sobre los haberes de noviembre, que se cobrarán en diciembre; y el tercero llegará en enero de 2027, con la liquidación de diciembre.

Cuánto cobrarán los empleados de comercio en diciembre

Las escalas salariales informadas para diciembre contemplan diferentes montos según la tarea desempeñada. En el caso del personal de maestranza, los valores de referencia son de $1.378.222 para la categoría A, $1.381.807 para la B y $1.394.369 para la C.

Para los administrativos, los importes van desde $1.391.680 en la categoría A hasta $1.451.804 en la F. Las categorías intermedias registran $1.397.068 para la B, $1.402.449 para la C, $1.418.603 para la D y $1.432.061 para la E.

Los cajeros presentan valores de $1.296.165 en la categoría A, $1.302.449 en la B y $1.310.526 en la C. En tanto, el personal auxiliar registra montos de entre $1.396.165 y $1.434.754, mientras que los auxiliares especializados perciben valores de referencia de $1.406.938 y $1.423.088, según su categoría.

Escala salarial de vendedores y adicionales

Los vendedores de categoría A tienen establecido un importe de $1.396.165, mientras que la categoría B alcanza los $1.423.091. Para la C, el valor es de $1.432.061 y para la D asciende a $1.451.804.

Estas cifras constituyen una referencia para calcular los ingresos y deben complementarse con los adicionales correspondientes. Entre ellos se encuentran la antigüedad y el presentismo, que pueden modificar considerablemente el monto final que recibe cada trabajador.

Además, el acuerdo contempla sumas no remunerativas que forman parte de la liquidación. Por ese motivo, es importante distinguir entre el salario básico, los adicionales convencionales y los conceptos extraordinarios que aparecen en el recibo de sueldo.

Bono extraordinario: cuánto se paga y cuándo

La última negociación paritaria incorporó una asignación extraordinaria de $50.000, de carácter no remunerativo, que se abona en dos cuotas iguales de $25.000.

La primera cuota correspondió a octubre y se cobró durante noviembre. La segunda se liquidará junto con los haberes de noviembre, por lo que los trabajadores la recibirán durante diciembre.

Este importe se suma a los $120.000 no remunerativos que ya estaban vigentes. Según lo acordado, $20.000 comenzarán a incorporarse al salario básico en diciembre, dentro de un cronograma de integración progresiva que se extenderá hasta mayo de 2027.

Cuánto cobrarán con el aguinaldo y el bono

Al sumar los ingresos salariales estimados, el medio aguinaldo y los $25.000 extraordinarios, un trabajador de maestranza categoría A podría alcanzar aproximadamente $2.090.845. Para las categorías B y C, las estimaciones ascienden a $2.096.190 y $2.114.920, respectivamente.

Entre los administrativos, los ingresos totales estimados van desde $2.110.911 para la categoría A hasta $2.200.556 para la F. En el caso de los cajeros, las cifras oscilan entre $1.968.497 y $1.989.909, según la categoría.

Los auxiliares podrían percibir entre $2.117.598 y $2.175.135, mientras que los auxiliares especializados alcanzarían entre $2.133.661 y $2.157.740. Para los vendedores, las estimaciones comienzan en $2.117.598 y llegan a $2.200.556 en la categoría D.

Cómo se calcula la antigüedad y el presentismo

Los montos mencionados son estimaciones brutas para trabajadores sin antigüedad ni presentismo. No representan necesariamente el dinero que cada empleado recibirá en su cuenta bancaria, ya que deben considerarse los descuentos legales y las particularidades de cada liquidación, de acuerdo a lo informado por iProfesional.

La antigüedad equivale al 1% adicional por cada año trabajado y se calcula sobre el salario básico y las sumas no remunerativas alcanzadas. Así, un empleado con cinco años de servicio suma un 5%, mientras que otro con diez años incorpora un 10%.

Por su parte, el presentismo representa aproximadamente el 8,33% de los conceptos correspondientes, de acuerdo con el artículo 40 del convenio colectivo. Su percepción depende del cumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa laboral.

Cuándo volverán a negociar los salarios

El acuerdo también estableció un cronograma para incorporar progresivamente las sumas no remunerativas al salario básico. Este proceso continuará durante los primeros meses de 2027 y tendrá impacto sobre la composición de los haberes.

Las partes acordaron volver a reunirse en enero de 2027 para analizar la evolución de las variables económicas y evaluar la situación salarial de los trabajadores mercantiles.

De esta manera, diciembre será un mes de ingresos adicionales para los empleados de comercio, aunque el monto final dependerá de la categoría, los años de servicio, el presentismo y la liquidación individual del aguinaldo y los conceptos extraordinarios.