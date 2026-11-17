Graciela Alfano compartió en sus historias de Instagram una sesión en un jacuzzi con luces de colores durante una escapada a Uruguay. La actriz pasó unos días de descanso con su amiga Gabriela Castellani en Conchillas, una localidad del departamento de Colonia.

En los videos, Alfano aparece dentro del agua mientras la iluminación alterna entre tonos azules, amarillos y verdes. Castellani también participó de la sesión, que se realizó en el hotel donde se alojaron.

En uno de los registros, la actriz escribió “#terapiacromatica”. Con esa etiqueta identificó la experiencia, cuyo rasgo más visible fue el cambio de colores en el agua.

Qué mostró Graciela Alfano en sus historias

La cromoterapia, también conocida como terapia del color, utiliza luces de distintos tonos en experiencias orientadas al bienestar. En los videos, Graciela Alfano se limitó a mostrar la iluminación del jacuzzi.

La sesión formó parte de las actividades que realizaron durante su estadía. El hotel está ubicado en Conchillas, en el oeste del departamento de Colonia, cerca del Río de la Plata.

Graciela Alfano se mostró en un jacuzzi con luces de colores durante una escapada a Uruguay https://t.co/IGOEFaDOG7 https://t.co/9xIVy5BVnq — Contexto Tucumán (@contextocomar) November 17, 2026

Las publicaciones de ambas mostraron distintos momentos de la escapada. Mientras Alfano registró la sesión dentro del hotel, Castellani compartió una salida por los alrededores.

El paseo en bicicleta por Conchillas

Castellani publicó un video en el que se las ve recorriendo la localidad en bicicleta. El trayecto que aparece en las imágenes transcurre por calles de tierra rodeadas de árboles.

Conchillas conserva parte de la arquitectura vinculada a su pasado industrial británico. La localidad fue el punto de partida de las salidas que las dos amigas mostraron durante su viaje.

Los videos de Graciela Alfano y Castellani se difundieron a través de sus historias de Instagram. El registro del paseo se sumó a las imágenes del jacuzzi que la actriz compartió desde el hotel.