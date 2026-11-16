Sofía Jujuy Jiménez anunció su embarazo a los 35 años y confirmó que espera su primer hijo junto a Gustavo Qüerio Hormaechea. La modelo compartió imágenes del test positivo, la primera ecografía y la reacción de su familia. “Soñé tanto con este momento”, expresó.
Sofía Jujuy Jiménez anunció que está embarazada y espera su primer hijo junto a su pareja, el empresario Gustavo Qüerio Hormaechea. La modelo y conductora, de 35 años, confirmó la noticia este lunes mediante una publicación en Instagram, donde compartió fotografías y videos de los primeros meses de gestación.
“Soñé tanto con este momento. No puedo creer que está sucediendo”, escribió la comunicadora, quien definió el embarazo como “el regalo de Dios y la noticia más hermosa del mundo”.
Entre las imágenes difundidas apareció una fotografía en la que sostenía el test de embarazo positivo. Sobre aquel instante, recordó: “Ese momento en el que de verdad no estás entendiendo nada, shock total”.
La emoción de Sofía Jujuy Jiménez al escuchar los latidos de su bebé
La publicación también incluyó un video de la primera ecografía, uno de los momentos que la modelo destacó especialmente al anunciar su maternidad. “La primera vez que escuchamos tu corazoncito, mi vida, no me lo olvido más”, expresó. Además, contó que los controles médicos le permitieron tomar mayor conciencia de los cambios que atravesaba.
“Los días de ecografías son los momentos donde me acuerdo y me cae la ficha de lo que tengo adentro”, manifestó. También mostró su panza y aseguró: “Es imposible mirarme al espejo y no emocionarme”.
El mensaje a su pareja y la reacción de su familia
Jiménez dedicó parte del anuncio a Gustavo Qüerio Hormaechea, con quien comenzó una relación que se hizo pública a principios de 2026.
“Armar una familia con vos, mi amor, fue mi sueño desde el día que te conocí”, escribió junto a las imágenes que reflejaron distintos momentos de la pareja.
El álbum también mostró cómo le comunicó la noticia a su madre. Además, reveló que ya estaba embarazada cuando participó de la tradicional peregrinación a Luján. “Fue súper especial, fuimos a agradecerle a la Virgencita”, recordó.
Cómo comenzó la historia de amor con Gustavo Qüerio Hormaechea
El romance se conoció públicamente durante los primeros días de 2026, cuando la conductora compartió un video del brindis de Año Nuevo junto al empresario. “Y un día me volví a enamorar. Juré que no me iba a volver a pasar”, escribió entonces, acompañando las imágenes que terminaron con un beso.
Con el transcurso de los meses, ambos comenzaron a compartir fotografías de viajes y celebraciones. A los seis meses de noviazgo, Jiménez reveló que habían protagonizado una ceremonia íntima en una iglesia, a la que describió como un casamiento simbólico.
Quién es Gustavo Qüerio Hormaechea, el futuro papá
Gustavo Qüerio Hormaechea es un empresario oriundo de Salta que mantiene un perfil alejado de los medios de comunicación.
Está al frente de Conejo Negro, una marca de indumentaria urbana dedicada a la comercialización de prendas, gorras y accesorios.
También tiene una vinculación con el deporte: durante varios años jugó al rugby en el Jockey Club de Salta y es hincha de Boca Juniors, una pasión que comparte con Jiménez.
Aunque mantiene una presencia discreta en las redes sociales, suele publicar imágenes de viajes y encuentros familiares. Desde que oficializaron su relación, acompañó a la modelo en distintas actividades y celebraciones, publicó Infobae.
Con el anuncio del embarazo, Sofía Jujuy Jiménez y Gustavo Qüerio Hormaechea confirmaron que esperan su primer hijo juntos, una noticia que la conductora decidió compartir con sus seguidores a través de recuerdos y escenas familiares.