El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), filial Concepción del Uruguay, anunció la suspensión de la asamblea extraordinaria de trabajadores de La China, que estaba convocada para el miércoles 18 de noviembre, a las 18. La decisión fue comunicada por la Comisión Directiva del gremio, que adelantó que próximamente se establecerá una nueva fecha para concretar el encuentro.

Según explicaron desde la organización sindical, la suspensión respondió principalmente a las dificultades manifestadas por numerosos empleados para asistir en el horario previsto. Entre los motivos mencionaron compromisos laborales, turnos rotativos, tareas de reparto y otras obligaciones que impedían garantizar una participación amplia.

Asimismo, señalaron que algunos trabajadores se encuentran fuera de Concepción del Uruguay, lo que también complicaba su presencia en la reunión. Ante esta situación, la conducción gremial resolvió postergar la convocatoria hasta encontrar una alternativa que facilite la asistencia de los empleados.

Qué pasará con la elección del representante de los trabajadores

Uno de los temas incluidos en el orden del día era la elección de un representante de los trabajadores para integrar el comité de control que se conformará en el marco del proceso que atraviesa la empresa.

Sobre este punto, STIA informó que la designación será tramitada mediante los canales institucionales correspondientes, con el acompañamiento de la Federación y del departamento legal del sindicato.

El objetivo de estas gestiones será que el juez competente evalúe y valide la incorporación de un representante de los empleados al comité de control. De esta manera, el gremio buscará avanzar con el procedimiento institucional, independientemente de la postergación de la asamblea.

STIA anunciará una nueva convocatoria

Desde la Comisión Directiva aclararon que la suspensión es temporal y que la intención es realizar el encuentro en una fecha que permita una mayor participación de los trabajadores de la planta La China.

En ese sentido, indicaron que próximamente se comunicará el nuevo día y horario de la asamblea extraordinaria, aunque por el momento no se precisaron alternativas.

Finalmente, desde la entidad gremial agradecieron a los trabajadores por las sugerencias realizadas y por el acompañamiento, al tiempo que ratificaron la continuidad de las gestiones vinculadas con su representación en el comité de control.