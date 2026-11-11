Trabajadores de Granja Tres Arroyos cortaron la ruta y exigen el 100% de las indemnizaciones

Los trabajadores de Granja Tres Arroyos realizaron un corte total frente al Monumento Urquiza para reclamar el pago completo de las indemnizaciones, salarios y aguinaldos adeudados. Denunciaron que llevan siete meses sin respuestas y rechazaron la posibilidad de cobrar en cuotas.
Los trabajadores de Granja Tres Arroyos volvieron a manifestarse frente al Monumento Urquiza, donde realizaron un corte total de ruta para exigir el pago del 100% de las indemnizaciones, además de salarios, aguinaldos y otros conceptos adeudados. Durante la protesta, denunciaron que llevan aproximadamente siete meses sin obtener respuestas concretas y reclamaron una solución para las familias afectadas por la situación laboral.
La medida de fuerza reunió a exempleados de la firma, familiares y vecinos que acompañaron el reclamo. Los manifestantes expresaron su preocupación por las consecuencias económicas de la falta de ingresos y cuestionaron las condiciones de pago que, según denunciaron, pretende aplicar la empresa.
José Goycochea, uno de los trabajadores que participó de la movilización, manifestó su rechazo a cualquier propuesta que implique una reducción de las indemnizaciones. El principal cuestionamiento estuvo relacionado con la aplicación de los artículos 245 y 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contemplan diferentes criterios para calcular las compensaciones por despido.
Reclaman indemnizaciones completas y rechazan pagos en cuotas
Durante la protesta, los trabajadores exigieron que las indemnizaciones sean calculadas conforme al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece el régimen general de indemnización por despido sin justa causa.
En contraposición, cuestionaron que la empresa pretenda aplicar el artículo 247, que contempla una indemnización reducida en determinados supuestos de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, bajo las condiciones previstas por la legislación.
"Yo quiero cobrar todo, el 100%", expresó uno de los manifestantes, al sintetizar el reclamo de quienes consideran que deben percibir la totalidad de los montos correspondientes por sus años de servicio.
Siete meses de reclamos sin respuestas
Goycochea sostuvo que la situación se prolongó durante aproximadamente siete meses sin que los trabajadores recibieran una solución definitiva. En ese período, aseguró que continuaron reclamando el cumplimiento de las obligaciones laborales pendientes.
Los manifestantes también rechazaron eventuales acuerdos que contemplen el pago de las indemnizaciones en cuotas. Según explicaron, necesitan disponer del dinero para afrontar gastos cotidianos y compromisos económicos acumulados durante los meses sin ingresos.
Además, cuestionaron la falta de acompañamiento que, según denunciaron, recibieron por parte de la empresa, las autoridades gubernamentales y las organizaciones sindicales. En ese contexto, decidieron regresar a la ruta para visibilizar el conflicto y exigir respuestas.
La difícil situación de las familias afectadas
Durante la manifestación, los trabajadores expusieron las consecuencias personales y familiares que generó la pérdida de sus puestos laborales. Entre las situaciones mencionadas se encontraron dificultades para cubrir necesidades básicas, problemas de salud y la incertidumbre sobre las posibilidades de conseguir otro empleo.
Uno de los aspectos que generó mayor preocupación fue la situación de los exempleados de mayor edad, quienes, después de dedicar numerosos años a la empresa, enfrentan mayores dificultades para reincorporarse al mercado laboral.
Los manifestantes señalaron que el conflicto no afecta únicamente a quienes trabajaban en la planta, sino también a sus familias, que dependen de esos ingresos. Por ese motivo, insistieron en la necesidad de obtener una respuesta que permita afrontar las deudas acumuladas.