“Alto anillito, eh”: la espontánea frase de un niño que hizo sonreír al Papa León XIV

Santino Santana sorprendió al Papa León XIV durante su llegada a Córdoba con un comentario sobre su anillo. El pequeño contó cómo vivió el encuentro y reveló qué sintió al recibir la bendición del Pontífice.
El paso del Papa León XIV por la ciudad de Córdoba dejó una escena tan espontánea como simpática durante el recibimiento en el aeropuerto Ambrosio Taravella.
Mientras el Pontífice se acercaba a saludar a los chicos que lo esperaban a un costado de la pista, uno de ellos decidió expresarle su cariño de una manera muy particular.
“Te queremos, Papa”, le dijo primero. Y enseguida, al notar el anillo que llevaba puesto, agregó con total naturalidad: “Alto anillito, eh”. La ocurrencia provocó una sonrisa en León XIV y también generó risas entre quienes presenciaban el momento.
El breve intercambio quedó registrado por las cámaras y el accionar de Santino Santana rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.
Entre los momentos de emoción que se vivieron en la pista, la frase del pequeño quedó como uno de los pasajes más distendidos de la llegada del Pontífice a la provincia mediterránea.
“Me gustó mucho el anillo”
Horas después de ese breve encuentro, Santino contó a Cadena 3 cómo vivió el momento y qué le dijo al Pontífice.
“Me saludó, me bendijo a mí, a mi papá, a mi familia y le toqué el corazón, lo quiero mucho, por primera vez conozco a un Papa”, expresó y al hacer referencia a su frase “alto anillito” afirmó: “El anillo estaba lindo me gustó mucho”.
“Yo sabía que algo iba a hacer, me quedé muy emocionado”, dijo el papá de Santino sobre el momento que vivió su hijo con el Santo Padre.