Exterrorista italiano se fugó de su arresto en Buenos Aires y ofrecen $20 millones para encontrarlo

Leonardo Bertulazzi, de 74 años, escapó del arresto domiciliario que cumplía en Buenos Aires mientras esperaba su extradición a Italia. Ofrencen una recompensa de $20 millones para localizarlo.
Leonardo Bertulazzi, exintegrante de la organización italiana Brigadas Rojas, se fugó del arresto domiciliario que cumplía en la Ciudad de Buenos Aires, mientras esperaba su extradición a Italia. El hombre, de 74 años, habría escapado mediante un arnés desde el balcón de su departamento hacia un terreno baldío. Tras el episodio, se emitió una orden de captura y el Gobierno nacional ofreció una recompensa de $20 millones para encontrarlo.
La fuga se conoció durante la noche del martes. Bertulazzi permanecía bajo arresto domiciliario con una pulsera electrónica y custodia policial en el edificio donde residía. El exintegrante de la organización italiana habría aprovechado un cambio de guardia para escapar. Según TN, escapó con un arnés por el balcón hasta un baldío.
El Gobierno ofreció una recompensa de $20 millones
Tras conocerse la fuga, el Ministerio de Seguridad Nacional oficializó una recompensa de $20.000.000 para quienes aporten información que permita localizar y capturar a Leonardo Bertulazzi.
La medida fue establecida mediante la Resolución 1168/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
Según la disposición, el ofrecimiento se realizó en el marco del Programa Nacional de Recompensas, establecido por la Ley 26.538, a partir de un requerimiento judicial vinculado con el proceso de extradición.
Las personas que dispongan de información sobre el paradero del prófugo podrán comunicarse de manera gratuita con la línea telefónica 134.
La normativa estableció que el pago de la recompensa estará sujeto a la evaluación de la información aportada por parte de la autoridad interviniente. Además, se preservará la identidad de quienes suministren datos, conforme a las condiciones previstas por la legislación vigente.
Quién es Leonardo Bertulazzi
Bertulazzi fue integrante de las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda que actuó en Italia durante las décadas de 1970 y 1980.
Durante su participación en el grupo, formó parte de la columna de Génova y fue condenado en Italia a 27 años de prisión por su participación en el secuestro del ingeniero Pietro Costa.
También fue vinculado con actividades logísticas de la organización durante el período en que las Brigadas Rojas llevaron adelante distintos atentados y secuestros, entre ellos el del ex primer ministro italiano Aldo Moro, ocurrido en 1978.
El italiano había sido detenido en Argentina en 2002, pero su extradición no se concretó debido al reconocimiento de su condición de refugiado político.
Su detención en 2024 y el pedido de extradición
En 2024, Bertulazzi volvió a ser detenido en Buenos Aires, luego de que las autoridades argentinas retiraran el reconocimiento de su condición de refugiado.
El procedimiento fue resultado de tareas de inteligencia realizadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, con intervención de otras áreas del Gobierno nacional.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación había declarado procedente su extradición a Italia. Sin embargo, permanecían pendientes recursos judiciales ante el fuero Contencioso Administrativo Federal relacionados con su anterior condición de refugiado.
Mientras se resolvía su situación judicial, el italiano cumplía arresto domiciliario en la Ciudad de Buenos Aires.