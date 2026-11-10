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Espectáculos El comunicado oficial de la banda santafesina

Los Palmeras anunciaron dónde y cuándo será el último adiós a Marcos Camino

Los Palmeras difundieron un comunicado para acompañar a los familiares y seres queridos de Marcos Camino. La banda informó que sus restos podrán ser despedidos este miércoles, de 14 a 18, en la Sala 3 de Sentir.

10 de Noviembre de 2026
Los Palmeras anunciaron la despedida de Marcos Camino.
Los Palmeras anunciaron la despedida de Marcos Camino. Foto: Archivo Elonce.

Los Palmeras difundieron un comunicado para acompañar a los familiares y seres queridos de Marcos Camino. La banda informó que sus restos podrán ser despedidos este miércoles, de 14 a 18, en la Sala 3 de Sentir.

La agrupación Los Palmeras anunció los detalles de la despedida de Marcos Camino, histórico fundador y acordeonista del conjunto de cumbia santafesina, quien falleció este martes 10 de noviembre, a los 76 años, en la ciudad de Santa Fe. A través de un comunicado, la banda expresó su acompañamiento a los familiares y seres queridos del músico e informó que quienes deseen despedirlo podrán hacerlo este miércoles.

 

 

 

“Acompañamos a familiares, amigos y seres queridos de Marcos en este momento de profundo dolor”, expresó el mensaje difundido por la agrupación.

 

 

Según la comunicación proporcionada por la banda, la despedida estaba prevista para este miércoles 11 de noviembre, de 14 a 18 horas, en Sentir, Sala 3. El mensaje concluyó: “Gracias por acompañar con respeto y cariño”.

 

La muerte de Marcos Camino y la conmoción en Santa Fe

 

El fallecimiento del músico se conoció durante la tarde del martes, luego de que fuera encontrado sin vida en un inmueble vinculado con los estudios de grabación de Los Palmeras, ubicado sobre calle Alvear al 4900, en la capital santafesina.

 

 

De acuerdo con la información difundida por medios santafesinos, personal policial y de la Policía de Investigaciones intervino en el lugar. Las primeras actuaciones oficiales señalaron que se habría tratado de un suicidio, mientras que la investigación quedó bajo intervención de las autoridades competentes, publicó la banda.

 

 

Tras conocerse la noticia, Los Palmeras publicaron un primer comunicado en sus redes sociales, donde confirmaron el fallecimiento y destacaron el papel que Camino desempeñó en la historia del conjunto. “Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre”, expresaron sus integrantes.

 

Temas:

Marcos Camino
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