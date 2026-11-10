Un artista correntino le regaló al papa León XIV una Virgen de Itatí hecha con barro del Paraná

El artista correntino Richar De Itatí le entregó al papa León XIV una escultura de la Virgen de Itatí realizada con barro de las costas del río Paraná, mediante una técnica ancestral de cerámica guaraní. La pieza fue presentada en la Nunciatura Apostólica durante la visita del Pontífice a la Argentina, como un obsequio que reunió la devoción religiosa y la identidad cultural de Corrientes.

La imagen, de 30 centímetros de altura, fue elaborada artesanalmente con materiales recolectados en Itatí, localidad correntina donde, según la tradición religiosa, apareció la Virgen hace aproximadamente 400 años.

“Es un regalo que hago en nombre del pueblo correntino y de todos los devotos de la Virgen de Itatí, con la ilusión de que esta imagen tan querida y la tierra de Itatí lleguen a Roma”, expresó el artista al explicar el significado de la entrega.

Una Virgen elaborada con técnicas ancestrales guaraníes

La escultura combinó dos tradiciones profundamente vinculadas con la historia de Itatí: la devoción mariana y la alfarería guaraní, una práctica que tuvo gran importancia en la región y que desapareció a comienzos del siglo XX, tras la muerte de la última alfarera de esa tradición.

Richar De Itatí lleva más de quince años dedicado a investigar y recuperar estos conocimientos. Para realizar la imagen, utilizó cordones de arcilla superpuestos, una textura corrugada inspirada en piezas arqueológicas y una cocción a leña en horno de barro.

El proceso también incluyó mucílago, una sustancia natural obtenida de cactus y aloe que permite unir las piezas de arcilla.

Como parte de la elaboración, el artista contó que amasó el barro con agua bendita y encendió velas mientras trabajaba, incorporando elementos de su devoción personal a la creación.

Una obra que une arte, historia y religión

La Virgen de Itatí es una de las piezas más reconocidas de la producción artística de De Itatí. En 2023, recibió el Premio Estímulo de la Bienal de Arte Sacro.

Una versión de más de un metro de altura se exhibe en el Pabellón de las Artes de la Universidad Católica Argentina (UCA), como parte de la muestra Habitar el Misterio. Arte, humanidad y trascendencia, organizada con motivo de la visita papal.

El artista también incorporó en otras creaciones fragmentos de antiguas cerámicas encontrados en las costas del Paraná, con el propósito de establecer un vínculo entre los alfareros guaraníes del pasado y las nuevas generaciones.

En 2024, realizó la instalación Virgen de la Canoa, presentada durante la feria ArteCO. La propuesta incluyó catorce imágenes de cerámica que navegaron por el río Paraná en una procesión de canoas iluminadas.

Quién es Richar De Itatí

Nacido en Itatí en 1980, Richar De Itatí, cuyo nombre es Ricardo Orlando Ortiz, es artista contemporáneo, docente, curador y gestor cultural.

Su producción abarca fotografía, escultura, grabado, dibujo y pintura, aunque durante los últimos años concentró su trabajo en la recuperación de la cerámica guaraní.

Sus obras forman parte de colecciones privadas y de instituciones culturales como el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Juan R. Vidal, el Ñande Mac de Arte Contemporáneo de Corrientes y el Museo Franklin Rawson de San Juan.