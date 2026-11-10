Lali Espósito sorprendió con un radical cambio de look tras su casamiento: las fotos

La artista mostró su nueva imagen en redes sociales, con el cabello corto, oscuro y desmechado. La transformación generó numerosas reacciones, entre ellas las de La Joaqui y Ale Sergi. Días antes había regresado a los escenarios junto a BB Asul.
Lali Espósito sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look, pocos días después de su casamiento con Pedro Rosemblat y de su regreso a los escenarios. La cantante compartió un divertido video en sus redes sociales en el que mostró su nueva imagen, caracterizada por el cabello negro, corto y desmechado.
En la grabación, la artista apareció sentada en una peluquería, cubierta con una capa mientras tomaba mate. Luego de que su estilista acomodara su cabello, se acercó a la cámara, tapó la lente y reveló el resultado de su transformación.
El nuevo estilo incluyó un corte corto con capas desmechadas y flequillo abierto sobre la frente. Para completar su imagen, eligió aros grandes plateados, delineado oscuro, labios rosados y una musculosa negra de tirantes finos.
Las reacciones al nuevo look de Lali Espósito
La publicación generó numerosas reacciones entre sus seguidores y colegas del ambiente musical, quienes comentaron la transformación de la cantante.
Una de las primeras en manifestarse fue La Joaqui, quien expresó su sorpresa con un breve mensaje: "Queeee". Por su parte, Ale Sergi, cantante de Miranda!, celebró el cambio y escribió: "Sii", acompañado de emojis de fuego.
Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, donde los seguidores destacaron el nuevo estilo de la artista, que volvió a apostar por una transformación de su apariencia.
Su regreso a los escenarios después del casamiento
El cambio de imagen llegó después de otro momento destacado en la vida de Lali: su casamiento con Pedro Rosemblat y su reciente participación en un recital de BB Asul en Niceto Club.
Durante ese espectáculo, Espósito apareció como invitada sorpresa para interpretar "Miss Universo", canción que ambas artistas grabaron para el nuevo álbum de BB Asul.
La cantante ingresó al escenario con una tiara y una remera blanca con la inscripción "I Hate BB Asul", en una puesta que combinó humor y referencias a los concursos de belleza.
El encuentro marcó la primera interpretación en vivo de la canción con ambas artistas. Durante la presentación, compartieron distintos momentos sobre el escenario y cantaron abrazadas frente al público.
La colaboración reflejó el vínculo artístico que mantienen desde hace tiempo, ya que BB Asul también participó en composiciones de proyectos anteriores de Lali, entre ellas "Fanático".