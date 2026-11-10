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Sociedad Aniversario de una distinción internacional

Cataratas del Iguazú celebra 15 años como Maravilla Natural del Mundo: las actividades previstas

Las Cataratas del Iguazú cumplirán 15 años de su reconocimiento internacional. Habrá espectáculos culturales, actividades para turistas, un portal que conectará Argentina y Brasil y un festival popular.

10 de Noviembre de 2026
Cataratas del Iguazú.
Cataratas del Iguazú.

Las Cataratas del Iguazú cumplirán 15 años de su reconocimiento internacional. Habrá espectáculos culturales, actividades para turistas, un portal que conectará Argentina y Brasil y un festival popular.

Las Cataratas del Iguazú celebrarán este miércoles los quince años de su elección como una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo, distinción obtenida en 2011. Para conmemorar el aniversario, Puerto Iguazú preparó una jornada especial denominada #CataratasDay, con actividades culturales, propuestas turísticas y un festival abierto a la comunidad.

Uno de los principales atractivos será el Portal Mágico del Iguazú, una instalación que conectará simbólicamente los parques nacionales de Argentina y Brasil. La propuesta permitirá que visitantes de ambos países interactúen y compartan la celebración. Estará disponible de 9 a 17 en el Área Cataratas.

El acto inaugural del portal se realizará a las 15, con la participación de autoridades y actividades institucionales en ambos lados de la frontera.

 

Cronograma de actividades por el Cataratas Day

 

La programación incluirá diferentes propuestas para quienes visiten el Parque Nacional Iguazú durante la jornada.

De 8:30 a 10: recepción con mascotas y personajes disfrazados en el ingreso al parque.

De 9 a 17: funcionamiento del Portal Mágico y espacios para fotografías con los corpóreos de #CataratasDay.

 

De 10 a 12: presentación de una pareja de tango en el Mirador de Ramírez.

 

A las 15: acto inaugural del Portal Mágico del Iguazú.

De 16 a 17: espectáculo de folklore y danza en el Patio Comercial.

 

A las 20: Festival Popular en el Hito Tres Fronteras, abierto a residentes y turistas.

 

Quince años entre las maravillas naturales del mundo

 

El 11 de noviembre de 2011, las Cataratas del Iguazú fueron elegidas como una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo, un reconocimiento que contribuyó a fortalecer su proyección turística internacional.

La distinción convirtió al destino en uno de los grandes símbolos del patrimonio natural argentino y consolidó su atractivo para visitantes de diferentes países.

A 15 años de aquel acontecimiento, el Cataratas Day buscará destacar la importancia de preservar este entorno natural y fortalecer la integración turística entre Argentina y Brasil.

Temas:

Cataratas del Iguazú Cataratas Day Maravillas Naturales del Mundo Puerto Iguazú misiones
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