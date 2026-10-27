Captaron a un nuevo yaguareté en la frontera entre Argentina y Brasil: sorprendió el nombre que le pusieron

Un yaguareté fue captado por cámaras de monitoreo en el Parque Nacional do Iguaçu, ubicado en Foz do Iguaçu, Brasil, cerca de la frontera con Argentina. El hallazgo fue difundido este lunes 26 de octubre por el Proyecto Onças do Iguaçu, cuyos investigadores bautizaron al ejemplar como Estrella.

El registro se obtuvo mediante cámaras automáticas instaladas en sectores estratégicos de la selva, utilizadas para estudiar los desplazamientos de los animales sin alterar su comportamiento natural. Las imágenes permitieron identificar a un ejemplar que hasta el momento no había sido reconocido por los investigadores.

Sin embargo, los especialistas explicaron que todavía no pudieron determinar si Estrella es macho o hembra. Tampoco establecieron si se incorporó recientemente a la población del parque o si ya habitaba el área protegida y no había sido detectado anteriormente.

Cómo identifican a los yaguaretés mediante cámaras

El Proyecto Onças do Iguaçu utiliza un sistema de monitoreo basado en cámaras trampa, dispositivos que se activan automáticamente cuando detectan el movimiento de animales en su entorno.

Una de las principales herramientas para identificar a los yaguaretés es el patrón de manchas de su pelaje. Cada ejemplar presenta una distribución particular de rosetas, lo que permite reconocerlo y diferenciarlo de otros individuos.

A través de estos registros, los investigadores pueden estudiar los movimientos, la distribución territorial y la evolución de la población de yaguaretés en la región.

La aparición de Estrella incorporó nueva información al seguimiento científico, aunque los especialistas deberán realizar nuevas observaciones para confirmar si se trata de un individuo que no figuraba en los registros anteriores.

Cuántos yaguaretés viven en la región de las Cataratas del Iguazú

El último censo binacional publicado, correspondiente a 2024, estimó que 23 yaguaretés habitaban el sector brasileño del Parque Nacional do Iguaçu.

En tanto, la población estimada para el Corredor Verde, que conecta áreas naturales protegidas de Brasil y Argentina, alcanzó los 84 ejemplares.

Los datos evidenciaron una recuperación de la especie durante los últimos años. En 2009, la población estimada en el sector brasileño del parque era de apenas 11 individuos, menos de la mitad de los contabilizados en el último relevamiento.

A pesar de este crecimiento, el yaguareté continúa clasificado en peligro crítico de extinción en la Mata Atlántica, uno de los ecosistemas donde históricamente habitó el felino.

La importancia de conservar al yaguareté

El yaguareté es el felino de mayor tamaño de América y cumple una función fundamental en el equilibrio de los ecosistemas donde habita, debido a su condición de depredador.

Su conservación enfrenta diferentes amenazas, entre ellas la pérdida y fragmentación del hábitat, la caza ilegal y los conflictos derivados de su presencia en zonas cercanas a actividades humanas.

El Proyecto Onças do Iguaçu desarrolla tareas de investigación, monitoreo y protección de estos animales. También impulsa iniciativas destinadas a reducir los conflictos con las comunidades que viven en las inmediaciones del parque nacional.

El seguimiento de la población se realiza mediante censos periódicos y trabajos conjuntos con investigadores argentinos, debido a que los yaguaretés se desplazan por áreas naturales que atraviesan la frontera entre ambos países.