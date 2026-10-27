PAMI: cuáles son las credenciales habilitadas para usar en noviembre de 2026

Los afiliados de PAMI cuentan con cuatro formatos de credencial para identificarse al realizar trámites y acceder a las prestaciones de la obra social. De cara a noviembre de 2026, podrán utilizar la versión digital, la provisoria con código QR, la provisoria tipo ticket o la tarjeta plástica.

Las opciones permiten acreditar la afiliación para distintas gestiones, como solicitar turnos, concurrir a consultas médicas y retirar medicamentos. El organismo recordó que la credencial digital no es obligatoria para acceder a la atención.

La credencial digital está disponible en la aplicación Mi PAMI y puede mostrarse desde el teléfono celular. También es posible utilizar las versiones físicas habilitadas, sin necesidad de instalar la aplicación.

Las credenciales provisorias de PAMI

Otra alternativa es la credencial provisoria con código QR, que se obtiene a través de la página web de PAMI. Una vez generada, el afiliado puede guardarla en un dispositivo o imprimirla.

La obra social aclaró que las credenciales provisorias sin código QR dejaron de tener validez. Por ese motivo, quienes conserven ese formato anterior deben descargar la versión actualizada.

Además, está disponible la credencial provisoria tipo ticket, que se genera e imprime en las terminales de autogestión ubicadas en agencias y Unidades de Gestión Local (UGL) del organismo.

Qué pasa con la tarjeta plástica

Las personas que todavía tienen la tarjeta plástica de PAMI pueden continuar utilizándola. Aunque la obra social dejó de distribuir nuevos ejemplares, las credenciales ya entregadas siguen siendo válidas para realizar gestiones.

Por lo tanto, quienes la conservan no necesitan reemplazarla por una versión digital. En cambio, si la perdieron o nunca la recibieron, pueden optar por alguno de los otros formatos habilitados.

PAMI señaló que ningún profesional de la salud puede negar la atención médica, la entrega de medicamentos o el acceso a prestaciones por no tener instalada la aplicación. Los afiliados pueden presentar cualquiera de las credenciales vigentes.

Cómo obtener la credencial provisoria

Para generar la credencial provisoria con QR desde la web oficial, se debe ingresar el número de afiliación, el sexo que figura en el DNI y el número de documento. También se solicita el número de trámite del DNI, compuesto por 11 dígitos.

Una vez completados los datos, la credencial puede descargarse e imprimirse. Según informó la obra social, esta versión no tiene vencimiento y cuenta con la misma validez que la plástica y la digital.

El trámite puede realizarlo el afiliado o una persona de confianza. Quienes no cuenten con el número de trámite del DNI también pueden generar la credencial tipo ticket en las terminales de autogestión de las agencias y UGL.