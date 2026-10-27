Octubre se despedirá con temperaturas en ascenso: cómo comenzará noviembre en Paraná

Paraná tendrá una semana con temperaturas que llegarán a los 29 grados

El pronóstico del tiempo para Paraná anticipa una semana con condiciones estables, escasas probabilidades de precipitaciones y temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 29 grados. Según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 27 de octubre comenzó con nubosidad variable y una temperatura mínima de 10 grados, mientras que la máxima prevista es de 21 grados.

Durante la jornada de hoy, el cielo se presentará parcialmente nublado por la mañana y la tarde, con mayor cobertura nubosa durante la noche. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 0 y el 10%, por lo que no se esperan lluvias significativas en la capital entrerriana.

Para el miércoles 28 se anticipa una mínima de 13 grados y una máxima de 24 grados. La jornada comenzará mayormente nublada, pero se esperan mejoras durante la mañana, con períodos de sol y nubosidad variable durante el resto del día.

Cómo seguirá el tiempo en Paraná durante la semana

El jueves 29 continuará el ascenso térmico, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 25 grados. El cielo estará parcialmente nublado, mientras que la probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula.

Para el viernes 30, el organismo nacional prevé una mínima de 15 grados y una máxima de 26 grados. Las condiciones meteorológicas seguirán estables, con nubosidad parcial y posibilidades de lluvia de entre el 0 y el 10%.

El sábado 31 se espera una jornada más cálida, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 28 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado y no se anuncian precipitaciones.

El inicio de noviembre llegará con temperaturas cercanas a los 30 grados

El domingo 1 de noviembre continuará el ambiente templado a cálido, con una mínima de 16 grados y una máxima de 27 grados. El SMN anticipa cielo parcialmente nublado y ausencia de lluvias.

Para el lunes 2 de noviembre se espera una máxima de 29 grados y una mínima de 17 grados. Será la jornada más cálida del período analizado, según el pronóstico disponible este martes.

Cómo estará el tiempo en las principales ciudades de Entre Ríos

En el resto de Entre Ríos también se espera un martes con temperaturas moderadas, nubosidad variable y bajas probabilidades de precipitaciones. Las máximas previstas para las principales ciudades se ubicarán alrededor de los 20 y 22 grados.

En Concordia, el pronóstico actualizado anticipa para este martes una mínima de 10 grados y una máxima de 22, con cielo mayormente nublado y escasas posibilidades de lluvia. El miércoles la máxima ascenderá a 24 grados, mientras que el jueves llegará a 25 y el sábado podría alcanzar los 28 grados.

Para Gualeguaychú se esperan temperaturas de entre 11 y 20 grados durante este martes, con nubosidad variable. El miércoles la máxima subiría a 23 grados y el jueves podría alcanzar los 24, aunque para esa jornada se contempla una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40% durante la tarde y la noche.

En Concepción del Uruguay se prevé una jornada parcialmente nublada, con una temperatura máxima cercana a los 20 grados. Durante la tarde aumentará la cobertura nubosa, mientras que hacia la noche se esperan algunos claros.

En Victoria, las condiciones serán similares, con alternancia de sol y nubes y temperaturas cercanas a los 20 grados durante la tarde. El viento soplará predominantemente del noreste.

Para localidades como Villaguay, La Paz, Diamante y Nogoyá, la tendencia regional también apunta a una recuperación gradual de las temperaturas durante los próximos días, aunque no se dispone de valores actualizados y verificados para cada ciudad.