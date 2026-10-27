La Justicia prohibió salir de Brasil a Flávio Bolsonaro y le ordenó entregar sus pasaportes

La Justicia de Brasil prohibió salir del país a Flávio Bolsonaro y ordenó que entregara sus pasaportes, menos de 24 horas después de su derrota en el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El senador denunció que la medida respondió a una persecución política y aseguró que no tenía intenciones de abandonar el territorio brasileño.

La decisión fue dispuesta por el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF), en el marco de investigaciones judiciales que involucran al hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La notificación fue realizada este lunes por agentes de la Policía Federal en la vía pública, cuando el legislador salía de visitar a su padre en Brasilia.

La restricción se conoció después de que circularan versiones sobre un posible viaje del excandidato presidencial a Estados Unidos. Sin embargo, los videos utilizados para sostener esa información correspondían a un desplazamiento anterior, realizado en mayo.

Flávio Bolsonaro denunció una persecución política

Tras recibir la notificación, Flávio Bolsonaro publicó un video en sus redes sociales en el que cuestionó la resolución del máximo tribunal brasileño y vinculó la decisión con el resultado de las elecciones presidenciales.

“Fue una decisión tomada conforme el resultado de la elección. Una cuestión política”, afirmó el senador, quien consideró que la medida buscaba intimidarlo después de su derrota electoral.

En ese sentido, aseguró que cumpliría con la orden judicial, aunque anticipó que presentaría su defensa. “Voy a entregar mis pasaportes y defenderme de esta aberración que es un claro intento de intimidarme”, expresó.

El legislador también sostuvo que nunca había considerado abandonar Brasil. Sus declaraciones se produjeron en un escenario de tensión política tras el balotaje, aunque la existencia de una motivación electoral en la resolución judicial fue una interpretación planteada por el propio Bolsonaro.

Las dos investigaciones judiciales contra el senador

Flávio Bolsonaro quedó involucrado en dos investigaciones tramitadas ante el Supremo Tribunal Federal. Una de ellas se relacionó con presuntas maniobras de lavado de dinero mediante plataformas de apuestas.

En ese expediente, los investigadores analizaron la posible participación del senador junto con el abogado Willer Tomaz en operaciones financieras presuntamente irregulares. Las sospechas forman parte de una investigación en curso y no constituyen una condena.

La segunda causa estuvo vinculada con el financiamiento de Dark Horse, una película sobre la trayectoria política de Jair Bolsonaro. La investigación examinó presuntos pedidos de transferencias millonarias al exbanquero Daniel Vorcaro, propietario del Banco Master, quien se encontraba detenido por una causa de corrupción.

La decisión judicial después de las elecciones

La prohibición de abandonar Brasil se produjo en un momento políticamente significativo, apenas un día después de que Flávio Bolsonaro perdiera la segunda vuelta presidencial frente a Lula da Silva.

El senador recibió la notificación cuando terminaba una visita a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumplía prisión domiciliaria.

Mientras Flávio Bolsonaro atribuyó la resolución a una motivación política, la medida fue dictada dentro de expedientes judiciales que investigaban presuntas irregularidades financieras. El senador anticipó que cumpliría con la entrega de sus pasaportes y que buscaría cuestionar la decisión mediante su defensa.