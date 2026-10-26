 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Internacionales Primera visita oficial del Sumo Pontífice al país

El papa León XIV confirmó su viaje a la Argentina: cuándo llegará y qué ciudades visitará

El papa León XIV anunció que viajará a la Argentina del 8 al 11 de noviembre. La visita incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El Sumo Pontífice confirmó la noticia a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

26 de Octubre de 2026
El papa León XIV confirmó su viaje a la Argentina.
El papa León XIV confirmó su viaje a la Argentina. Foto: (Vatican News).

El papa León XIV anunció que viajará a la Argentina del 8 al 11 de noviembre. La visita incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El Sumo Pontífice confirmó la noticia a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

El papa León XIV confirmó este lunes 26 de octubre su viaje a la Argentina, previsto para el domingo 8 de noviembre. La visita oficial se extenderá hasta el miércoles 11 e incluirá distintas actividades religiosas e institucionales en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

 

El anuncio se conoció a través de una publicación atribuida a su cuenta oficial de la red social X, en la que expresó: “¡Argentina, allá vamos!”. El mensaje llegó después de que, según la información difundida, el Sumo Pontífice fuera intervenido quirúrgicamente por un adenocarcinoma pulmonar.

 

De acuerdo con el cronograma informado, el Papa arribará al país el domingo 8 de noviembre, a las 16:30, al Aeroparque Jorge Newbery, en un vuelo procedente de Uruguay. Su llegada marcará el inicio de una agenda de cuatro días.

 

Las ciudades que visitará el papa León XIV

 

La programación difundida contempla actividades en tres destinos: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Luján. La visita combinará encuentros institucionales y celebraciones religiosas, aunque el detalle completo de los compromisos todavía no fue precisado en la información proporcionada.

 

El recorrido comenzará en Buenos Aires, donde está previsto el arribo del Pontífice. Posteriormente, la agenda continuará en las otras ciudades incluidas en el itinerario. La visita concluirá el miércoles 11 de noviembre, según las fechas anunciadas.

 

La recuperación del Papa tras su operación

 

La confirmación del viaje se produjo después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido León XIV el pasado 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. Durante la operación, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a la presencia de un tumor maligno, public{o Vatican News.

 

Posteriormente, los estudios médicos confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar localizado. Según informó el Vaticano, la evaluación oncológica determinó que no era necesario realizar tratamientos adicionales.

El Pontífice recibió el alta hospitalaria el 17 de octubre y retomó progresivamente sus actividades. Su evolución favorable permitió mantener los preparativos de la gira internacional, que inicialmente había generado incertidumbre por su estado de salud.

 

 

Una gira que incluirá Uruguay y Perú

 

La visita a la Argentina formará parte de un recorrido por América Latina que se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre. El itinerario comenzará en Uruguay, continuará en territorio argentino y finalizará en Perú.

 

El Vaticano confirmó este lunes que el viaje se realizará según lo previsto, luego de que los profesionales médicos evaluaran favorablemente la recuperación del Papa.

La llegada de León XIV a la Argentina estará acompañada por encuentros con autoridades nacionales y representantes de la Iglesia. Entre las actividades previstas se encuentra una reunión con el presidente Javier Milei.

Temas:

Papa León XIV Iglesia
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso