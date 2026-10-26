Tiago PZK organizó una fiesta sorpresa para La Joaqui y ella no pudo contener las lágrimas

La Joaqui celebró sus 32 años este domingo con una fiesta sorpresa organizada por Tiago PZK. La cantante se emocionó hasta las lágrimas cuando ingresó al salón y descubrió el festejo que su pareja había preparado con una ambientación inspirada en Halloween.

El momento quedó registrado en un video que circuló en redes sociales. En las imágenes se observa a la artista entrar al lugar y encontrarse con el músico en medio del salón.

Detrás de él había una decoración con calaveras y globos negros, blancos y naranjas. La sorpresa llegó aproximadamente un mes después de que ambos confirmaran públicamente su noviazgo.

La reacción de la cantante y el mensaje de sus seguidores

Las imágenes mostraron el llanto de La Joaqui junto a Tiago PZK al descubrir la celebración. La grabación fue compartida por seguidores que destacaron el gesto del artista.

“Qué lindo esto, gracias por hacerla feliz”, escribieron desde uno de los clubes de fans de la cantante junto a la publicación del festejo.

La Joaqui festejando su cumpleaños junto a Tiago Pzk. 🤍 https://t.co/VKKG7ABfTe — LA JOAQUI INFO (@skillsjoaqui) October 26, 2026

La pareja había confirmado su relación después de compartir fotografías juntos. Más tarde viajaron a Colombia, donde también fueron vistos durante distintas actividades.

Qué dijo sobre su relación anterior

El cumpleaños se produjo después de que la artista respondiera preguntas sobre su separación de Luck Ra y el comienzo de su nuevo romance. En un móvil con Desayuno Americano, por América, negó haber sido infiel.

El tipazo que debe ser Tiago para que toda la familia de Joaqui los festeje así https://t.co/oJinQ0vHwK — LA JOAQUI INFO (@skillsjoaqui) October 26, 2026

“Jamás le fui infiel a nadie. Es un programa, se están cagando de risa, déjenlos vivir su vida”, expresó cuando le consultaron por las versiones y por un intercambio entre Wanda Nara y el cordobés en MasterChef Celebrity.

Sobre ese momento televisivo, agregó: “Están jugando, hay que hacer humor con la realidad”. También pidió respeto por su vínculo actual con el músico.

Su presente con Tiago PZK

“Hay que respetar a mi pareja”, sostuvo La Joaqui cuando le preguntaron por Tiago PZK. En la misma entrevista, aseguró que estaba concentrada en su presente sentimental.

“Estoy muy feliz y muy contenta, te imaginarás que no tengo nada que hablar del pasado. Está todo superado, cada uno siguió con su vida”, afirmó sobre el cierre de su relación anterior.

Ante las críticas por haber iniciado otro noviazgo poco después de la separación, la cantante había señalado: “Duelar no me inhabilita emocionalmente para continuar con mi vida”. Este domingo, las publicaciones de su cumpleaños mostraron un nuevo festejo compartido con su pareja.