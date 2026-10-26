Frigerio recibió al embajador de la Unión Europea y destacó que Entre Ríos exporta a 23 países del bloque

REDACCIÓN ELONCE
El gobernador Rogelio Frigerio recibió al embajador de la Unión Europea, Erik Høeg, en Casa de Gobierno. Analizaron oportunidades comerciales, inversiones e infraestructura. El sector agroalimentario y los puertos estuvieron entre los principales temas.
El gobernador Rogelio Frigerio recibió este lunes al embajador de la Unión Europea, Erik Høeg, en Casa de Gobierno, donde analizaron oportunidades de inversión, exportaciones y desarrollo de infraestructura en Entre Ríos. Durante el encuentro, el mandatario destacó que la provincia mantiene relaciones comerciales con 23 países del bloque europeo y planteó la necesidad de ampliar esos vínculos para generar empleo privado.
La reunión permitió abordar las posibilidades que ofrece el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, especialmente para la producción agroalimentaria entrerriana. También se analizaron proyectos vinculados con infraestructura portuaria, incorporación de maquinaria y atracción de inversiones.
“Quizás somos la provincia que tiene más vínculos comerciales con mayor cantidad de países de la Unión Europea, son 23 países con los que tenemos vínculos”, expresó Frigerio ante Elonce, luego de la reunión.
Frigerio destacó las exportaciones entrerrianas a Europa
El gobernador señaló que Entre Ríos busca aprovechar las oportunidades comerciales abiertas con el mercado europeo, principalmente para productos regionales. “Fuimos los primeros en aprovechar esta oportunidad exportando miel, huevo, carne aviar y arroz. Y esto recién empieza”, sostuvo.
Frigerio remarcó que el fortalecimiento del comercio exterior constituye un paso importante para atraer inversiones a la provincia. “Cuanto más comercio tengamos con Europa, la probabilidad de recibir inversiones europeas se acrecienta. Las inversiones generan empleo y el empleo en el sector privado es el principal norte que tenemos como gobierno”, afirmó.
Además, anticipó que Entre Ríos participará de una próxima jornada en Buenos Aires con empresas y empresarios de la Unión Europea, organizada por la representación diplomática.
Los sectores que interesan a la Unión Europea
El embajador destacó el potencial agroalimentario de Entre Ríos y mencionó las oportunidades para incrementar las exportaciones de productos provinciales.
Como ejemplo, recordó una operación comercial de 22 toneladas de miel entrerriana destinadas a Alemania, que presentó como una de las primeras experiencias provinciales vinculadas con la apertura comercial.
“Vemos un sector productivo que está bien posicionado para exportar más”, expresó Høeg.
También identificó oportunidades para productos cítricos y carne aviar, ante la reducción progresiva de aranceles y la ampliación de cuotas comerciales contempladas en el marco del acuerdo.
El diplomático agregó que la relación comercial podría facilitar el ingreso de maquinaria europea con menores aranceles, lo que permitiría modernizar los procesos productivos.
Otro de los temas abordados durante la reunión fue la infraestructura provincial, especialmente las posibilidades de desarrollo portuario y su vinculación con la hidrovía. El embajador señaló que existen oportunidades para la participación europea en proyectos relacionados con estas áreas.
Frigerio, por su parte, destacó la importancia de atraer capitales que permitan ampliar la capacidad productiva y mejorar las condiciones para exportar. De hecho, el mandatario también puso en valor los vínculos históricos, culturales y migratorios entre Entre Ríos y Europa.
El régimen de incentivos para nuevas inversiones
Durante la conferencia, Frigerio se refirió al Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), que la provincia impulsa como complemento del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) nacional.
Explicó que el sistema provincial contempla beneficios tributarios para empresas que asuman compromisos de inversión y generación de empleo entrerriano. “Ofrecemos nuestro propio régimen de incentivo a nuevas inversiones, que frente al compromiso de invertir y tomar empleo entrerriano exime de impuestos durante 15 a 20 años”, señaló.
El gobernador sostuvo que el objetivo es generar condiciones para la radicación de empresas y la creación de puestos de trabajo privados.
También consideró que la estabilidad institucional, la transparencia y el respeto de las reglas de juego son factores relevantes para quienes evalúan invertir en la provincia.
Qué condiciones buscan los inversores europeos
El embajador coincidió en la importancia de contar con condiciones económicas e institucionales estables para atraer inversiones.
Explicó que las empresas europeas evalúan distintos aspectos antes de decidir dónde instalarse, entre ellos la estabilidad macroeconómica, la transparencia institucional y las políticas ambientales.
“La empresa europea que está pensando invertir en Argentina o en una provincia mira la estabilidad macroeconómica y la solidez institucional”, sostuvo.
También mencionó la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento de estándares laborales como factores considerados por los inversores.
Frigerio destacó que las exportaciones entrerrianas hacia Europa tienen especial importancia por su valor agregado y su capacidad para generar empleo.
“En general, con Europa es donde generamos exportaciones con mayor valor agregado, es decir, exportaciones que implican más necesidad de trabajo de calidad en nuestra provincia”, afirmó.
El encuentro concluyó con el compromiso de continuar fortaleciendo los vínculos comerciales e institucionales entre Entre Ríos y la Unión Europea, con especial atención en la producción agroalimentaria, la infraestructura y las inversiones.