El río creció medio metro en una semana en Paraná y alcanzaría el nivel de alerta en noviembre

El río Paraná alcanzó este lunes 26 de octubre una altura de 4,11 metros en el puerto de la capital entrerriana, según los registros de Prefectura a los que accedió Elonce. El curso de agua aumentó medio metro durante la última semana y se encuentra a 59 centímetros del nivel de alerta, establecido en 4,70 metros.

La última proyección del Instituto Nacional del Agua (INA), difundida el 23 de octubre, anticipa que el río continuará en ascenso durante los próximos días, aunque con valores inferiores a los estimados anteriormente.

Según el organismo, el Paraná podría alcanzar los 4,20 metros este martes 27 de octubre y llegar a los 4,70 metros el 3 de noviembre, cuando alcanzaría el nivel de alerta en la capital provincial.

Qué dice el INA sobre la creciente del Paraná

El reporte hidrológico diario de la Cuenca del Plata señala que el tramo Santa Fe-Paraná-Rosario presenta un ascenso gradual, con niveles superiores a los normales para esta época del año.

Durante los próximos 15 días se espera que la tendencia se intensifique y que el río continúe creciendo de manera sostenida, pasando de aguas medias a medias altas.

El río creció medio metro en una semana y en Paraná alcanzaría el nivel de alerta en noviembre

El INA advirtió que existen posibilidades de que el Paraná alcance o supere el nivel de alerta en Paraná y Santa Fe entre fines de octubre y los primeros días de noviembre.

En tanto, en La Paz, el río se encuentra a unos 15 centímetros de alcanzar los 4,70 metros, de acuerdo con los datos de Prefectura a los que accedió Elonce.

La creciente ya afecta sectores del Balneario Municipal

Elonce recorrió este lunes el Balneario Municipal de Paraná y registró el avance del agua sobre distintos sectores de la costa.

Las imágenes muestran una importante acumulación de camalotes, que llegaron arrastrados por la corriente y se depositaron sobre la playa.

Personal municipal y guardavidas trabajan en la limpieza del lugar, con tareas de recolección de vegetación, rastrillaje de arena y acondicionamiento de los espacios.

La creciente también alcanzó parte de las instalaciones del balneario. Contenedores, luminarias y algunas estructuras utilizadas por los guardavidas quedaron rodeados o parcialmente cubiertos por el agua.

El avance fue notorio durante el fin de semana. Sectores que el viernes todavía permanecían fuera del alcance del río aparecieron inundados este lunes.

La situación genera interrogantes sobre las condiciones en las que podrá habilitarse el Balneario Municipal para la próxima temporada.

Aunque todavía no se alcanzó el nivel de alerta, la tendencia ascendente y el avance del agua sobre la infraestructura podrían dificultar el acondicionamiento del lugar.

Durante la recorrida, Elonce constató que los trabajadores municipales continuaban con las tareas de limpieza, mientras los guardavidas permanecían en el sector.