Detuvieron a un hombre sospechado de dos femicidios en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires

Renato Iván Tavella fue detenido en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires como sospechoso en las investigaciones por dos femicidios: el de Daniela Villalba, en Córdoba, y la muerte de Tatiana Micaela Fernández, de 27 años, cuyo cuerpo fue encontrado este domingo en Retiro. Las autoridades de ambas jurisdicciones informaron este lunes detalles del procedimiento.

La detención se concretó en el Hotel Centro, ubicado en Presidente Perón al 1500. Personal de la Brigada 5 de la División Homicidios encontró al acusado en una habitación del primer piso, en cumplimiento de una orden judicial.

El allanamiento, la detención y el secuestro de elementos fueron ordenados por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22. El expediente por la muerte de Fernández estaba caratulado como averiguación de causales de muerte.

La investigación por la muerte en Retiro

Fernández fue encontrada sin vida este domingo, alrededor de las 8.40, en un domicilio de Libertad al 1200. Una amiga, preocupada porque no respondía sus mensajes, llamó a un cerrajero para poder ingresar a la vivienda, que estaba cerrada con llave.

Según la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, la joven había acordado una cita la noche anterior con un hombre que se presentó como Iván. El contacto se habría producido mediante una aplicación.

Los investigadores identificaron a Tavella como el hombre que se había reunido con ella. La pesquisa continúa para establecer la causa de muerte de Fernández y reconstruir lo ocurrido dentro del domicilio.

El vínculo con el crimen de Daniela Villalba

El detenido también es investigado por el crimen de Daniela Villalba, de 29 años, encontrada muerta la semana pasada en su departamento de bulevar Las Heras al 200, en la ciudad de Córdoba.

En ese caso, una de las pistas fue una valija con manchas de sangre y una peluca halladas en un contenedor de La Rioja y Sucre. El equipaje tenía un nombre que permitió cruzar información con la denuncia presentada por una amiga de la víctima.

Las similitudes entre ambas investigaciones fueron expuestas en una conferencia de prensa por el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, y su par cordobés, Juan Pablo Quinteros. Los funcionarios explicaron que el análisis conjunto permitió avanzar en la identificación y captura del sospechoso de los femicidios.

Qué dijeron sobre los movimientos del detenido

Quinteros informó que Tavella reside en Huerta Grande, Córdoba, y no registra antecedentes penales. También señaló que llegó a Buenos Aires en un colectivo de línea: “Viajó con su documento, lo que nos permitió actuar rápido”.

Los funcionarios indicaron que el acusado tenía un pasaje hacia otro lugar del país y expresaron la sospecha de que pudiera cometer otro crimen. Esa posibilidad continúa bajo investigación y no fue presentada como un hecho confirmado.

Sobre el móvil de los femicidios, Quinteros sostuvo que todavía es prematuro establecerlo. “La mecánica de las dos formas en la que contacta a sus víctimas es igual, a través de aplicaciones de citas”, afirmó. La Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar la participación del detenido en ambos hechos.