La crecida por El Niño aumentó la generación hidroeléctrica: cómo impacta en los hogares

La mayor disponibilidad de agua asociada a El Niño elevó la producción de las represas argentinas durante septiembre y contribuyó a reducir el precio mayorista de la electricidad. La generación hidroeléctrica creció un 31,8% frente al mismo mes de 2025, mientras que el precio spot cayó un 42,9% respecto de agosto.

El aumento del aporte hidráulico permitió desplazar parte de la generación térmica, que utiliza combustibles como gas y gasoil. El cambio se produjo aun cuando el consumo eléctrico nacional fue superior al registrado un año antes.

Los datos corresponden al Monitor Eléctrico de septiembre de 2026 elaborado por RICSA Alyc, difundido por Infobae. El informe ubicó la producción de las grandes centrales hidroeléctricas en 3.508 GWh, frente a los 2.662 GWh de septiembre de 2025.

Más generación hidroeléctrica y menor aporte térmico

Las centrales hidráulicas de más de 50 MW, que representan el 22% de la potencia instalada del país, aportaron el 31,5% de la generación del mes. La crecida del Paraná vinculada con El Niño incrementó la disponibilidad de agua para producir electricidad.

En paralelo, el despacho de las centrales térmicas retrocedió un 11,6% interanual. Su producción pasó de 4.704 a 4.159 GWh, en un escenario de mayor participación de otras fuentes.

La generación solar también aumentó: pasó de 488 a 602 GWh, una suba del 23,4%, mientras que la eólica creció un 1,2%. Al considerar conjuntamente la hidráulica de gran escala, la solar, la eólica y la biomasa, estas fuentes reunieron el 54,3% de la generación local.

Qué precio bajó y cómo evolucionó la demanda

El precio spot, correspondiente a las operaciones del mercado mayorista de corto plazo, descendió de US$157,9 por MWh en agosto a US$90,1 en septiembre. Pese a esa reducción mensual, todavía se ubicó un 17% por encima de los US$77 registrados un año antes.

El costo marginal de operación, que mide el costo de producir la última unidad de energía necesaria para atender la demanda, también disminuyó. Según el informe, cayó un 55,9% mensual y se situó en US$62,2 por MWh.

La demanda eléctrica nacional alcanzó los 11.210 GWh, un 5,4% más que en septiembre de 2025. La Patagonia presentó el mayor crecimiento, con un 12,3%, mientras que el Gran Buenos Aires, que concentra el 37% del consumo, aumentó un 5,4%.

El efecto sobre los subsidios y las facturas

La reducción de los costos modificó la proporción cubierta por los usuarios residenciales y el Estado. Según RICSA, en agosto los hogares cubrían, en promedio, el 57% del costo de generación y los subsidios el 43%; en septiembre, esas participaciones fueron del 74% y el 26%, respectivamente.

Ese cambio no significa que las boletas deban bajar en la misma proporción que el precio spot. La mayoría de los usuarios residenciales paga un precio estacional fijado por la Secretaría de Energía, además de los restantes componentes de la tarifa. En septiembre, ese precio acumulaba un incremento interanual del 58,4%.

La continuidad del aporte hidroeléctrico dependerá de la evolución de los caudales. Según la información de la Entidad Binacional Yacyretá citada por Infobae, El Niño se extendería al menos hasta principios de 2027, lo que podría mantener una mayor disponibilidad de agua y reducir la necesidad de recurrir a centrales térmicas.