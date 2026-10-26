Tres detenidos en Paraná por el robo a un remisero, el daño a una vidriera y la sustracción de cables

Tres hombres fueron detenidos en Paraná durante distintos procedimientos policiales realizados entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes, en el marco de investigaciones por un robo a mano armada a un remisero, daños en la vidriera de un comercio y la sustracción de cables del alumbrado público.

Los operativos se desarrollaron en barrio Paraná XVI, calle Andrés Pazos y barrio Procrear, luego de que vecinos y damnificados alertaran a la Policía sobre los hechos. Los sospechosos tienen entre 24 y 26 años y quedaron a disposición de la Justicia.

En los tres casos intervino la Fiscalía, que dispuso las medidas correspondientes y el traslado de los involucrados a dependencias policiales o judiciales.

Amenazaron con un arma a un remisero en barrio Paraná XVI

Uno de los hechos más graves ocurrió durante la madrugada de este lunes en barrio Paraná XVI, donde un remisero denunció haber sido víctima de un robo después de trasladar a una pasajera hasta ese sector de la ciudad.

Según relató el conductor, cuando llegó al destino fue abordado por dos hombres. Uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego y le exigió que entregara sus pertenencias.

Ante la situación, el trabajador se alejó del lugar y dejó su automóvil. Posteriormente, constató que le habían sustraído un teléfono celular y un juego de llaves.

Con la descripción aportada por la víctima, los efectivos realizaron una recorrida por el barrio y localizaron a uno de los presuntos responsables, un joven de 24 años.

La Fiscalía dispuso su detención y traslado a una dependencia policial, mientras continúan las actuaciones para esclarecer lo sucedido.

Dañó la vidriera de un comercio y fue detenido

Otro procedimiento se registró durante la madrugada del lunes, cuando un llamado alertó sobre un hombre que estaba dañando la vidriera de un comercio ubicado en calle Andrés Pazos.

Personal de la División 911 acudió a la zona y comenzó un operativo para localizar al sospechoso.

Minutos después, los uniformados encontraron y demoraron a un hombre de 26 años en inmediaciones de calles Uruguay y avenida Ramírez.

Posteriormente, los efectivos constataron los daños ocasionados en la vidriera del establecimiento comercial.

Informada de lo sucedido, la Fiscalía ordenó el traslado del individuo a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó a disposición de la Justicia.

Robó cables de una farola en barrio Procrear

El tercer hecho ocurrió durante la tarde del domingo en barrio Procrear, donde vecinos alertaron sobre un hombre que estaba sustrayendo cables de una luminaria pública.

Al llegar al sector cercano a la Torre 14, los policías comprobaron que faltaban cables en una farola de alumbrado.

A partir de las características aportadas, los efectivos realizaron una recorrida por las inmediaciones y localizaron a un sospechoso de 24 años en calles Del Barco Centenera y Belisario Roldán.

Durante el procedimiento encontraron entre sus pertenencias aproximadamente tres metros de cable, que fueron secuestrados como elemento de interés para la investigación.

La Fiscalía dispuso su detención por el supuesto delito de robo en flagrancia y su traslado a la Alcaidía de Tribunales.

Los tres procedimientos se realizaron en el marco de los operativos de seguridad y prevención desplegados en Paraná, mientras la Justicia continúa con las actuaciones correspondientes a cada caso.